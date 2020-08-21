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Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики

Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики

Национальный банк Украины создал площадку для обсуждения официальных макроэкономических прогнозов на 2020-2021 годы при участии Офиса президента.

Первая онлайн встреча в таком формате состоялась при участии председателя НБУ Кирилла Шевченко, министра финансов Сергея Марченко, заместителя председателя Офиса президента Юлии Ковалив, представителей Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Совета НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"В течение встречи эксперты проанализировали различия в макроэкономических прогнозах Национального банка и правительства, реалистичность заложенных в них параметров, а также очертили ключевые предположения и риски этих прогнозов", – сказано в сообщении.

По мнению главы НБУ Кирилла Шевченко, такое обсуждение особенно актуально в преддверии внесения бюджета в парламент.

"Нам важно совершенствовать сотрудничество с нашими коллегами из правительства, Офисом президента и одновременно поддерживать диалог с экспертной средой, чтобы слышать разные мнения и принимать эффективные решения", – отметил глава НБУ.

В свою очередь Сергей Марченко поддержал дальнейшее конструктивный диалог с НБУ и экспертами, отметив, что обновленный прогноз на 2021 является реалистичным и учитывает последние тенденции развития экономики.

По мнению Юлии Ковалив, реалистичный макропрогноз является важным не только с точки зрения выполнения государственного бюджета, но и формирования правильных ожиданий экономических агентов – бизнеса, населения и банков.

"У нас есть два независимых центра макропрогнозирования – это НБУ и правительство, но нам важно , чтобы в них происходил диалог, и мы избегали ситуаций, когда фискальная и монетарная политика не согласуются между собой, и ключевые экономические параметры в реальности начинают сильно отклоняться от ожидаемого", – цитирует Ковалив пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, участники дискуссии согласились, что в 2021 году экономика выйдет на траекторию роста, а инфляция будет оставаться умеренной. В то же время COVID-19, вероятно, все еще будет иметь значительное депрессивное влияние на инвестиционную активность и потребление. Это будет ограничивать темпы восстановления экономики.

"В таких условиях тесная координация фискальной и монетарной политик является важной предпосылкой быстрого выхода из кризиса. По мнению участников дискуссии, разница в прогнозах НБУ и правительства является вполне естественной, ведь это типичная ситуация и для других стран. Впрочем, отдельные параметры, в частности государственного бюджета, требуют усиленного диалога между экономическим блоком правительства и НБУ", – отмечается в сообщении НБУ по итогам встречи.

Читайте также: Зеленский прокомментировал назначение в свой офис бывшего чиновника МВД времен Януковича

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Перед этим Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

Смолий также заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку Украины (НБУ) с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.

Автор: 

ВВП (1131) інфляція (708) Мінфін (2916) НБУ (9230) Офіс Президента (181) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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Топ коментарі
+17
"Вова не ворует"? А-ха-ха, насмешили)))
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн.
Для сравнения: средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году (при Порошенко) составляла 144 млн. грн.
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21.08.2020 17:47
+15
Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики - Цензор.НЕТ 6503
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21.08.2020 20:31
+11
Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики - Цензор.НЕТ 948
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21.08.2020 20:27
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"Вова не ворует"? А-ха-ха, насмешили)))
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн.
Для сравнения: средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году (при Порошенко) составляла 144 млн. грн.
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21.08.2020 17:47 Відповісти
зеленски спрашивал всех на совещании что такое
макропрогнозы
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21.08.2020 19:38 Відповісти
Макро, мокро... Какая разніца для ЗЄ? Прокидається весь спітнілий та памперси переповнені "творчєством"
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22.08.2020 21:37 Відповісти
Думал, что это связано с Макроном.
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24.08.2020 19:20 Відповісти
Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики - Цензор.НЕТ 948
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21.08.2020 20:27 Відповісти
Віслюк, карочє...
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22.08.2020 21:38 Відповісти
Шура Балаганов уже б копал ту дорогу со словами "странно, до сих пор не золотая.."
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22.08.2020 03:37 Відповісти
А реальная цена?
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22.08.2020 18:50 Відповісти
за километр, США - 10 млн долл., Канаде - 11 млн долл., Словакии - 12,8 млн долл., Франции - 13,4 млн долл., Германии - 14,5 млн долл. В Украине в среднем ориентировочная стоимость 1 км дороги I категории составляет более 5 млн долл. (40-50 млн грн)
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22.08.2020 18:55 Відповісти
все, пипец макропрогнозам
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21.08.2020 18:00 Відповісти
ВАУ тааааааааааааааам є економісти?????
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21.08.2020 18:38 Відповісти
Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики - Цензор.НЕТ 6503
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21.08.2020 20:31 Відповісти
щось ця пика Адіка Шкельгрубера нагадуе десь в кінці квітня45 р.
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22.08.2020 15:28 Відповісти
ну все зараз станка включать, обіцяли ж бакс по 30 .... блт.
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21.08.2020 23:14 Відповісти
Вазелин полез в экономику... Не, ну ей и так писец при кацапском руководстве .... Но Вазелину там чего делать?
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22.08.2020 03:41 Відповісти
Как "что делать"? А что делал бездарный Патон в Академии Наук? Назначать жидов в руководители на ключевые посты...
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22.08.2020 06:18 Відповісти
Наиболее почитаемое среди жидов качество это хуцпа. То есть способность нагло врать прямо в глаза оппоненту. Какой то президент Израиля даже книгу написал "Моя хуцпа"... Этот тоже считает что благодаря феерической наглости в искусстве лгать в глаза можно достичь многого. Достиг ... всеобщего презрения и десятков презрительных кличек, прозвищ и "поганял"... С таким дерьмом за руку не здороваются. В падлу. И по совести и даже "по понятиям"...
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22.08.2020 06:16 Відповісти
А йому пох.., грошей наскирдує, в клуб світових "обраних" уже увійшов, до кінця життя буде мати державне утримання (охорону, секретарку, кухарку, лімузини, тощо). і нічого йому не загрожує "свої" руку подавали і подаватимуть на решту він чхать хотів!
"Елітне" кодло своїх не видає, навіть у світовому вимірі, а казочки про законність і справедливість "демократії" такі само казочки для лохів, які свого часу розповідали "елітні" комуняки!
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24.08.2020 09:48 Відповісти
Прилагательное «реалистичный», которое все это упомянутое кодло применяет к слову «прогноз», сразу же напрягает любого образованного в экономике человека - потому, что подчеркивает ещё раз кретинизм и невежество ставленников еврея Зеленского, которые озабочены якобы развитием страны. Прогноз не может быть реалистичным - на это он и прогноз, чтобы гадать что будет.
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22.08.2020 11:03 Відповісти
Добавлю к сообщению:
1. Высокопоставленные лица должны быть немедленно отстранены от должностей и арестованы во избежание их бегства. Допросы должны проводить не депутаты зРады, а следственный комитет СБУ в помещении следственного изолятора с особой охраной. Их могут устранить другие подельники, о которых они могут много рассказать. Чистка предстоит колоссальная. Возможно, без госпереворота не обойдётся.
2. Президент Зеленский должен быть временно отстранён от полномочий, так же проверен на полиграфе и его обязанности должен исполнять спикер Рады Разумков.
3. В Украине следует объявить военное положение на период следствия, так как есть риск внешнего вмешательства.
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22.08.2020 12:19 Відповісти
"Ну ты и деревня! Кто-ж его посадит, он же памятник"...
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24.08.2020 09:50 Відповісти
Пусть прочитает Нассима Талеба! Никакие прогнозы не являются достоверными! Любая мелочь может изменить прогноз! Как например делали прогнозы пару лет назад, а тут бах коронавирус и все прогнозы нахер. Или прогнозы до 14 года делали и никто не мог предсказать революции и после все прогнозы нахер! Потом сделали прогнозы и на война и опять прогнозы нахер! Потом бах кризис и опять все прогнозы нахер! Например строится дом и планируют построить его за 3 года, и цена инвестиций одна, а постоянно меняются ситуации и курс меняется и кризисы и задержка метеорологов или любые случайные ситуации, которые меняют и строк в который будет построен дом и не раз может меняться срок и цена меняется тоже много раз!
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22.08.2020 14:06 Відповісти
щось ця пика Адіка Шикельгрубера нагадуе десь в кінці квітня45 р.
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22.08.2020 15:32 Відповісти
четыре метра дороги стоят миллион грн
наверное и золотом покрывают
интересно сколько посредников
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22.08.2020 18:43 Відповісти
Фото супер промовисте!
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22.08.2020 18:49 Відповісти
Этому закомплексованному созданию нужно напомнить где сейчас его учитель Виктор Федорович.
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22.08.2020 22:51 Відповісти
Мама, я иду на войну. Иди сыночек, но чтобы я видела. А ты покакал, Володенька? Мама, как ты думаешь, сколько раз я покакал, если нас 300, а их 40 000 000... (дуограмма выступления 95 кв.).
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24.08.2020 11:37 Відповісти
ЗЕБЕНСЬКОГО ПІД СУД ЗА ЗРАДУ УКРАЇНИ І ВИДАЧУ КРЕМЛЮ ВАГНЕРІВЦІВ - ВБИВЦЬ УКРАЇНЦІВ НА ДОНБАСІ
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24.08.2020 21:20 Відповісти
Очевидно-завышенные налоги убивают экономику любой страны .Это работает на уничтожение лучше войны и эпидемии .Человеку остаётся прятаться в тень или вообще отказаться от производства полезных ,общественно необходимых благ .Политика двойных стандартов-себе,верхушке налог до 3% -всем кто ниже -до 70% .Что человеку остаётся ?Прятать свой труд для себя -а верхушке ей всё равно -она сидит на огромной денежной реке ,и что там в низу -,да хоть позасирайтесь.
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25.08.2020 09:33 Відповісти

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