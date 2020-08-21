Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики

Национальный банк Украины создал площадку для обсуждения официальных макроэкономических прогнозов на 2020-2021 годы при участии Офиса президента.

Первая онлайн встреча в таком формате состоялась при участии председателя НБУ Кирилла Шевченко, министра финансов Сергея Марченко, заместителя председателя Офиса президента Юлии Ковалив, представителей Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Совета НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"В течение встречи эксперты проанализировали различия в макроэкономических прогнозах Национального банка и правительства, реалистичность заложенных в них параметров, а также очертили ключевые предположения и риски этих прогнозов", – сказано в сообщении.

По мнению главы НБУ Кирилла Шевченко, такое обсуждение особенно актуально в преддверии внесения бюджета в парламент.

"Нам важно совершенствовать сотрудничество с нашими коллегами из правительства, Офисом президента и одновременно поддерживать диалог с экспертной средой, чтобы слышать разные мнения и принимать эффективные решения", – отметил глава НБУ.

В свою очередь Сергей Марченко поддержал дальнейшее конструктивный диалог с НБУ и экспертами, отметив, что обновленный прогноз на 2021 является реалистичным и учитывает последние тенденции развития экономики.

По мнению Юлии Ковалив, реалистичный макропрогноз является важным не только с точки зрения выполнения государственного бюджета, но и формирования правильных ожиданий экономических агентов – бизнеса, населения и банков.

"У нас есть два независимых центра макропрогнозирования – это НБУ и правительство, но нам важно , чтобы в них происходил диалог, и мы избегали ситуаций, когда фискальная и монетарная политика не согласуются между собой, и ключевые экономические параметры в реальности начинают сильно отклоняться от ожидаемого", – цитирует Ковалив пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, участники дискуссии согласились, что в 2021 году экономика выйдет на траекторию роста, а инфляция будет оставаться умеренной. В то же время COVID-19, вероятно, все еще будет иметь значительное депрессивное влияние на инвестиционную активность и потребление. Это будет ограничивать темпы восстановления экономики.

"В таких условиях тесная координация фискальной и монетарной политик является важной предпосылкой быстрого выхода из кризиса. По мнению участников дискуссии, разница в прогнозах НБУ и правительства является вполне естественной, ведь это типичная ситуация и для других стран. Впрочем, отдельные параметры, в частности государственного бюджета, требуют усиленного диалога между экономическим блоком правительства и НБУ", – отмечается в сообщении НБУ по итогам встречи.

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Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Перед этим Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

Смолий также заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку Украины (НБУ) с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.



