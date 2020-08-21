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АМКУ разрешил французской компании купить еще два предприятия бывшего агрохолдинга "Агрейн"

АМКУ разрешил французской компании купить еще два предприятия бывшего агрохолдинга

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение малоизвестной французской компании SAS Investcompagnie на приобретение ООО "Агостем" в Житомирской и ООО "Элеватор Агро" в Черниговской областях, входивших в состав аграрного холдинга "Агрейн", свернувшего деятельность в Украине в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ по итогам заседания Комитета 20 августа, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, SAS покупает более 50% в каждой из компаний.

Как сообщалось, АМКУ 26 марта разрешил SAS Investcompagnie приобрести контроль над ООО "Агрикор Холдинг" (Черниговская обл.), ООО "Агропрайм Холдинг" (Измаил) и ООО "Агровит" (Черкасская обл.), также входивших в состав аграрного холдинга "Агрейн".

В Едином госреестре (ЕГР) юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром всех трех агропредприятий значится Анна Шевцова.
По данным французского реестра, SAS Investcompagnie была создана в апреле 2018 года с уставным капиталом 250 тыс. евро. Ее президентом значится Анна Рубцова.

По информации ЕГР, конечным бенефициаром ООО "Агостем" является Ольга Майборода, ООО "Элеватор Агро" – Владимир Евтушенко.

Агрохолдинг "Агрейн", до того, как в 2016 году прекратил деятельность, являлся одним из крупнейших в Украине, его земельный банк составлял около 130 тыс. га. Компания владела элеваторными мощностями в объеме 330 тыс. тонн сельхозкультур единовременного хранения, а также занималась молочным и мясным животноводством.

В 2014 году агрохолдинг "Агрейн" заявлял о попытке захвата неизвестными лицами главного офиса компании, после чего был открыт ряд судебных производств в отношении руководства, на имущество агрохолдинга были наложены аресты.

Автор: 

аграрії (1304) купівля (1319) Антимонопольний комітет (1444)


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