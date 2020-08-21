Шмыгаль уверен в правильности выделения 35 миллиардов из коронавирусного фонда на дороги
Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен в целесообразности направления 35 млрд грн средств из фонда борьбы с коронавирусом общим объемом 66 млрд грн на ремонт и строительство дорог.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Укринформу, передает БизнесЦензор.
"Вопрос финансирования дорожного строительства за счет средств фонда борьбы с коронавируса постоянно вызывает дискуссии в обществе. Хочу подчеркнуть правильность этого решения", – заявил премьер.
По мнению Шмыгаля, выделение дополнительных средств на дорожные работы позволило поддержать экономику во время коронакризиса.
"Мы понимали, что заработные платы медикам, закупка медикаментов, средств защиты, обустройство больниц и т.д. – это, безусловно, крайне важные вещи. И еще важнее было поддержать людей и уменьшить давление на экономику в целом. И один из лучших путей – это инвестиции в строительство. Масштабное дорожное строительство – именно то, что обеспечивает большой мультипликатор по созданию рабочих мест и разогрев экономики", – уверен премьер.
Премьер считает, что эти расчеты оказались верными и эффект от активизации строительства дорог проявился и в среднем, и в малом, и в микро-бизнесе.
"Если у кого-то до сих пор возникают сомнения относительно правильности перераспределения средств Ковид-фонда на "Большое строительство", я готов их развеивать с цифрами в руках", – подчеркнул Шмыгаль.
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Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров на смог выполнить обещание создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года для потерявших работу из-за карантина, однако продолжает работать в этом направлении.
Так, в апреле Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров с целью преодоления последствий введенного карантина планирует в мае создать около 500 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц.
В презентации плана министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко уточнялось, что на строительстве дорог и транспортной инфраструктуры планируется создать 154 тыс. рабочих мест, в сфере благоустройства – 150 тыс., сельского хозяйства – 85 тыс.
Однако, по данным "Укравтодора", по состоянию на начало августа в сфере дорожного строительства создано всего 12,5 тыс. рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч.
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