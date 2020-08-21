Экспорт электроэнергии упал с начала года на 21%, – "Укрэнерго"

Украина в январе-июле 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 20,7% (на 733,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2,81 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 25,3% (на 603,3 млн кВт-ч) – до 1,78 млрд кВт-ч.

В то же время поставки электроэнергии в Польшу возросли на 17,5% (на 132,4 млн кВт-ч) – до 888 млн кВт-ч. Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 67,8% (на 274,5 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-июле 2019 года.

В Беларусь в июле возобновился экспорт, который составил 12 млн кВт-ч. В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина за семь месяцев импортировала 1,78 млрд кВт-ч электроэнергии, в том числе из Словакии поставлено 1,04 млрд кВт-ч, из Венгрии – 445 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 83,6 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за семь месяцев текущего года из РФ импортировано 34,2 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,6 млн кВт-ч.

Как сообщалось, по данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-июле 2020 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 10% (на $20,9 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $188,66 млн, в том числе в прошлом месяце поставлено электроэнергии на $5,51 млн.



