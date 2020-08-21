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Въезд в Беларусь с 1 сентября возможен только по загранпаспорту, – Госпогранслужба

Въезд в Беларусь с 1 сентября возможен только по загранпаспорту, – Госпогранслужба

С 1 сентября для поездок в Беларусь гражданам Украины необходимо предъявить загранпаспорт.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, с этой даты вступает в силу соответствующее постановление Кабинета министров, передает БизнесЦензор.

"Поэтому заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной, в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Госпогранслужбе прогнозируют существенное сокращение времени прохождения пограничного контроля граждан, поскольку информация с заграничных паспортов считывается автоматическими ридерами.

В ведомстве ожидают, что нововведение также позволит улучшить ситуацию с предотвращением случаев использования подделок паспорта гражданина Украины в форме книжечки. Так, за первых семь месяцев 2020 года пограничники выявили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.

В то же время в Госпогранслужбе напомнили, что граждане Украины, проживающие в приграничных районах Украины, смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12 декабря 1998 года.

Как сообщалось, Кабинет министров 13 мая принял решение частично приостановить действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан с 1 сентября.

Отмечалось, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

Автор: 

Білорусь (1579) Держприкордонслужба (604) закордонний паспорт (80) паспорт (233)


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Хорошее решение,правильное!
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21.08.2020 19:37 Відповісти
Украина должна запретить выезжать людям в РФ и въезжать из РФ в Украину.
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21.08.2020 21:55 Відповісти
И Украина должна ввести зеркально для БССР .
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21.08.2020 22:02 Відповісти
Нові білоруські паспорти для опозиціонерів.

Въезд в Беларусь с 1 сентября возможен только по загранпаспорту, – Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4450
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21.08.2020 23:21 Відповісти

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