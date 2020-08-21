АМКУ разрешил депутату Бойко переписать "Волыньоблэнерго" на сына

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение на приобретении пакета акций АО "Волыньоблэнерго" народного депутата от ОПЗЖ, бывшего министра энергетики Юрия Бойко компанией АО ЗНВКИФ "Оникс" сына политика Анатолия Бойко.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ по итогам заседания Комитета 20 августа, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, ЗНВКИФ "Оникс" получил разрешение на приобретение более 50% акций "Волыньоблэнерго".

Руководителем и акционером АО ЗНВКИФ "Оникс", согласно украинскому Госреестру, является Бойко Анатолий Юрьевич – сын Юрия Бойко, народного депутата, со-руководителя пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.

Как сообщалось, в феврале 2019 года, 75% акций Волыньоблэнерго были переписаны на кипрскую компанию San Posidanius Investments Limited.

Эта кипрская фирма является крупным акционером австрийских компаний ITONS Holding GmbH и ITSH Holding GmbH с долями соответственно 99% и 50%.

ITONS Holding GmbH, в свою очередь, принадлежит ООО "Укристгаз", которое раньше владела акциями Волыньоблэнерго и АО "Харьковская ТЭЦ-5".

В феврале 2019 года украинско-российский бизнесмен Павел Фукс заявлял, что Харьковская ТЭЦ-5, которой также владело ООО "Истгаз", была связана с одним из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" экс-главой Минтопэнерго и народным депутатом Юрием Бойко и экс-замглавой Минтопэнерго народным депутатом Юлием Иоффе.