Подводные газопроводы в Харькове проверили с помощью водолазов. ФОТО

В Харькове с помощью приборно-водолазного обследования было проверено 2 подводных перехода газопроводов высокого давления диаметром 529 мм и 720 мм через водные преграды общей длиной 20 м.

Обследование подводных переходов газопроводов через водные преграды проводится специалистами специализированной организации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АО "Харьковгоргаз".

"Силами специализированной организации обследовано дно реки и два подводных перехода газопроводов высокого давления через реку Харьков общей протяженностью 20 метров. Данные работы позволяют определить состояние защитного изоляционного покрытия и состояние металла, наличие открытых или провисающих участков газопровода, проверить его герметичность и принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации", – пояснил начальник службы контроля за производством компании Олег Токарь.

Всего на балансе АО "Харьковгоргаз" находится пять подводных переходов газопроводов через реки Харьков, Лопань и Немышля, из которых три газопровода среднего давления и два – высокого давления. Общая длина пересечений составляет 140 метров.

С целью надежного и безопасного функционирования газораспределительной системы города подводные газопроводы в обязательном порядке раз в пять лет диагностируются и, при необходимости, ремонтируются, что гарантирует обеспечение бесперебойной доставки газа потребителям.