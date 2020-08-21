Шмыгаль признал увольнение топ-менеджеров из-за инициативы Зеленского об ограничении зарплат

Инициированное президентом Владимиром Зеленским ограничение заработной платы для руководителей и членов наблюдательных советов государственных компания привело к оттоку качественных топ-менеджеров.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Укринформу, передает БизнесЦензор.

"Мы действительно имеем сегодня уже целый ряд прецедентов, когда в результате депутатского решения об ограничении зарплат на госпредприятиях 10-ю минимальными зарплатами, качественные топ-менеджеры из государственных учреждений, банков, промышленных предприятий уволились и ушли в частный сектор", – сказал Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада при внесении изменений в госбюджет учла предложение президента Владимира Зеленского ограничить зарплаты выскопоставленным чиновникам, а также членам набсоветов и топ-менеджеров государственных компаний в размере 47 тыс. грн в месяц.

Шмыгаль напомнил, что когда этот вопрос выносился в парламент, идея заключалась во временном ограничении до завершение карантина, плюс два месяца.

"Но тогда, в апреле, никто не знал, как будет развиваться эпидситуация и как долго продлится карантин. Сегодня мы понимаем, что карантин будет оставаться и в дальнейшем... К сожалению, мы продолжаем терять качественный менеджерский кадровый потенциал и сегодня стоит вопрос принятия изменений в депутатский закон", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее член правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк решил покинуть занимаемую должность из-за ограничения зарплат и перейти на работу в частный банк, на который эта норма не распространяется.



