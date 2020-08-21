Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий уволился
Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился с занимаемой должности по собственному желанию.
Как передает БизнесЦензор, об этом сам Холодницкий сообщил на своей странице в сети Facebook.
Он также опубликовал соответствующий приказ генпрокурора Ирины Венедиктовой о своем увольнении от 21 августа.
Напомним, Холодницкий возглавлял САП с декабря 2015 года. Срок полномочий Холодницкого истекал 30 ноября, в своих последних интервью он отмечал, что не планирует участвовать в конкурсе на новый срок.
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