НАБУ сообщило чиновникам "Киевзеленстроя" в хищении 78 миллионов

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокутаруты (САП) 20 августа сообщили 7 лицам о подозрении в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, подозрения по делу получили:

бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой" (ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209);

бывший генеральный директор КО "Киевзеленстрой" (ч.5 ст.191);

бывший заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО "Киевзеленстрой" (ч.5 ст.191);

бывший сотрудник одного из отделов КО "Киевзеленстрой" (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191);

доверенное лицо внештатного советника гендиректора "Киевзеленстроя" (ч.3 ст.27 ч.5 ст.191);

частный предприниматель (ч.3 ст.27 ч.3 ст.209).

Как отмечается в сообщении, из этого списка бывший внештатный советник гендиректора КО "Киевзеленстрой" и частный предприниматель задержаны, сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

По данным следствия, в ноябре 2016 года - декабре 2017 года "Киевзеленстрой" объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы.

"Бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой", которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими лицами "Киевзеленстроя" и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах двух предопределенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам", – сказано в сообщении.

Согласно заключению эксперта, в результате "Киевзеленстрою" нанесено 77,9 млн грн убытков.

Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.

"Досудебное расследование указанных злоупотреблений продолжается. Детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны", – отмечается в сообщении.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2018 года после передачи дела из Национальной полиции.