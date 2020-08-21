Потребители не должны покрывать 37 миллиардов убытков тепловиков, – глава АГРУ

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) считает, что потребитель не должен платить за ошибки в государственном регулировании тепловиков, а проблему убыточных тарифов предыдущих лет необходимо решать на законодательном уровне.

Об этом глава АГРУ Денис Сенектутов заявил в интервью БизнесЦензор.

По его словам, причиной большинства долгов на газовом рынке является государственное регулирование. В итоге заниженные тарифы на тепло стали убытками компаний, которые оформились в долги перед НАК "Нафтогаз Украины". Долги ТКЭ составляют большую часть из них – около 37 млрд грн.

"Задолженность ТКЭ – это большая проблема. Компании не виноваты, что регулирующие органы не устанавливали им экономически обоснованный тариф. Разве потребитель тепла в этом виноват? И готов ли он за это платить в текущей экономической ситуации?", – подчеркнул Сенектутов.

По данным АГРУ, общая сумма задолженности населения за газ и услуги теплоснабжения уже превышает 114 млрд грн.

По мнению главы Ассоциации газового рынкаУ, решение этой проблемы предложено в законопроекте №3800-1, инициированном группой депутатов почти из всех фракций. Аналогичное решение – списать безнадежные долги – уже принято на рынке электроэнергии. Верховная Рада Украины приняла закон о списании старых долгов между участниками рынка и 15 июля его подписал президент.

Законопроектом предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке поставщиков жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность как всех предприятий отрасли.