Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen Порошенко (обновлено)
Антимонопольный комитет (АМКУ) начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen , по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки.
Как сообщает пресс-служба АМКУ, группа Roshen является крупнейшим отечественным производителем патоки крахмальной кукурузной (сиропов), передает БизнесЦензор.
При этом, по оценке Комитета, Roshen в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на данном товарном рынке.
"По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик", – сказано в сообщении.
Так, в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа.
При этом в ходе предварительного исследования АМКУ не обнаружил объективных причин для повышения цен этой группы.
"Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования – конкурентам на рынках кондитерских изделий (в том числе и Кондитерской корпорации "Рошен"), могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними", – констатируют в АМКУ.
В связи с этим Комитет начал расследование, сбор и анализ доказательств по делу.
В свою очередь в пресс-службе Roshen заявили, что корпорация не имеет никакого отношения к производству патоки и, соответственно, отрицает нарушения в злоупотреблении монопольным положением на указанном рынке, передает Интерфакс-Украина.
"На сегодня Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных", – сообщили в пресс-службе корпорации.
В Roshen также заявили, что в своей̆ работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, но не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке. Утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и не соответствующими действительности.
Напомним, крахмальная кукурузная патока (сироп) является одним из основных компонентов в рецептуре кондитерских изделий. Она используется при производстве халвы, карамели, зефира, конфет, мармелада и т.п. для регулирования консистенции (структуры и текстуры) кондитерского изделия.
Как сообщалось, основателем и владельцем корпорации Roshen являлся пятый президент Украины Петр Порошенко, осенью 2019 года он начал переоформлять свой бизнес на старшего сына Алексея.
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Не газ, не топливо, не электроэнергия, не металл, не лес - патока...
ДБ.
https://magazine.nv.ua/journal/2549-journal-no-31/nas-vseh-naduli.html поинтереснее будет ???
выборами..... и шо ещё интересно шо это именно мертвенчук а его трогать никому низя бо
нападэ.....
назначил ЖЕНУ СВОЕГО СПОНСОРА в АМКУ и через пару дней, вуаля, рисуются дела против его бывшего соперника....это ли не КОРРУПЦИЯ?
Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Соответствующий указ президента №332/2020 от 19 августа обнародован на сайте главы государства.
В марте 2019 Сергей Сендзюк (муж Ольги Музыченко) пожертвовал 500 тысяч гривен на избирательную кампанию кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Они нашли даже такую страшную монополию, которая захватила в свои сладкие замазанные патокой лапы всю Украину. Только одна проблемка. Это сраное АМКУ никак в упор не замечает монополии Ахметова на рынке теплоэнергетики где его доля более 70%.
оштрафоватьзакрыть все АЭС!
https://www.5.ua/polityka/antymonopolnyi-komitet-ocholyla-olha-pishchanska-shcho-pro-nei-vidomo-218820.html Сестра "сусідки" Зеленського: хто очолив АМКУ .
АМКУ разрешил депутату от партии Медведчука Бойко переписать "Волыньоблэнерго".
https://biz.censor.net/news/3214670/zelenskiyi_naznachil_v_amku_jenu_sponsora_svoeyi_predvybornoyi_kampanii
В жопу патоку!
Вы, млять, на базар сходите!
Помидорки, млять, в конце августа по 40 гривен вас не удивляют?
Знову Зечня об@ралася !
Хрен вам, а не Рошен. Умом не вышли.