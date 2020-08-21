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Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen Порошенко (обновлено)

Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen Порошенко (обновлено)

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen , по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, группа Roshen является крупнейшим отечественным производителем патоки крахмальной кукурузной (сиропов), передает БизнесЦензор.

При этом, по оценке Комитета, Roshen в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на данном товарном рынке.

"По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик", – сказано в сообщении.

Так, в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа.

При этом в ходе предварительного исследования АМКУ не обнаружил объективных причин для повышения цен этой группы.

"Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования – конкурентам на рынках кондитерских изделий (в том числе и Кондитерской корпорации "Рошен"), могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними", – констатируют в АМКУ.

В связи с этим Комитет начал расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

В свою очередь в пресс-службе Roshen заявили, что корпорация не имеет никакого отношения к производству патоки и, соответственно, отрицает нарушения в злоупотреблении монопольным положением на указанном рынке, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодня Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных", – сообщили в пресс-службе корпорации.

В Roshen также заявили, что в своей̆ работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, но не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке. Утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и не соответствующими действительности.

Напомним, крахмальная кукурузная патока (сироп) является одним из основных компонентов в рецептуре кондитерских изделий. Она используется при производстве халвы, карамели, зефира, конфет, мармелада и т.п. для регулирования консистенции (структуры и текстуры) кондитерского изделия.

Как сообщалось, основателем и владельцем корпорации Roshen являлся пятый президент Украины Петр Порошенко, осенью 2019 года он начал переоформлять свой бизнес на старшего сына Алексея.

Автор: 

монополія (87) Антимонопольний комітет (1444) Roshen (168)


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Топ коментарі
+42
Рошен единственные нормальные конфеты в Украине. Все остально гавно, особенно авк колесникова, дружбана Ринат Бандитыча. Кто ж им виноват, что своим качеством Рошен монополизировал рынок?
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21.08.2020 11:44
+40
Уже настолько неприкрытое и дешевое преследование хоть за что-нибудь... тупость и мстительность зелупней не удивляет
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21.08.2020 14:12
+35
Зе-гниды пытаются хоть как-нибудь укусить Петра. "Торгивля на крови", офшоры, збагатывся в 1000 раз" оказалось туфтой, надо хоть какую-то мелочь но предъявить
Порошенко на виноват что его фабрики единственные производят патоку. Он вложил в Верхнеднепровскую фабрику десятки миллимонов долларов.
Пусть другой бизнесмен тоже вложит и построит, и не будет тогда монополии. Претензии к Порошенко не обоснованы.
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21.08.2020 11:47
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У меня в городе загибается фабрика Конти, зато Рошен буйно цветет по всей стране.
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21.08.2020 13:41 Відповісти
Купи "Джеки" - поддержи "Конти"!
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21.08.2020 13:42 Відповісти
вас, зебилов, не поймешь)) то вам цены Рошена завышенные, то конфеты АВК не покупают, и фабрика останавливается...
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21.08.2020 14:11 Відповісти
Конхветы АВК - барахло. Потому и не покупают.
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21.08.2020 15:07 Відповісти
зебил писал, что в этом виноват Рошен...))
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21.08.2020 16:37 Відповісти
а кто же им говно в канфеты подмешивает? ну не сами же...
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22.08.2020 10:08 Відповісти
Порошенко, явное дело))
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22.08.2020 10:38 Відповісти
Загибается потому что ДЕРЬМО.
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21.08.2020 15:33 Відповісти
Это Рошен виноват что хозяева Конти не умеют строить бизнес? Фабрики отжать могут, развивать - нет.
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21.08.2020 16:02 Відповісти
Так если загибается конти - это значит, что их продукция - говно.
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21.08.2020 16:47 Відповісти
Так это Порох виноват, что Конти выпускает откровенное дерьмо? Пойми, идиот, никто ведь не заставляет людей покупать продукцию Рошен. Каждый голосует собственной гривной "за" Рошен! хоть он и дороже.
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22.08.2020 07:33 Відповісти
Виноват Порошенко? Или то, что в сравнении с Рошеном эта продукция - дерьмо. Почему у Свиточа нет проблем с реализацией? Почему их конфеты, в частности Ромашка и серия трюфелей не имеет конкурентов? В принципе как и к плиточному шоколаду нет претензий.
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22.08.2020 12:58 Відповісти
а шо там с фильмами зели на рф?)))
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21.08.2020 13:46 Відповісти
нечего вообще жрать конфеты . толькот портить здоровье .Тем более все они на пальмовом масле .
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21.08.2020 13:51 Відповісти
Миша, в твоей умственной несостоятельности никто и не сомневался.
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22.08.2020 07:35 Відповісти
Уже настолько неприкрытое и дешевое преследование хоть за что-нибудь... тупость и мстительность зелупней не удивляет
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21.08.2020 14:12 Відповісти
имитация для внутриннего потребителя.......
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21.08.2020 14:33 Відповісти
73% хавает
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21.08.2020 18:01 Відповісти
Караул! Порошенко захватил рынок патоки! Как дальше жить?!
Не газ, не топливо, не электроэнергия, не металл, не лес - патока...
ДБ.
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21.08.2020 14:19 Відповісти
Это Вы не в курсе, что Порошенко лично из градов расстреливает всех, кто начинает выпускать патоку.
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22.08.2020 13:00 Відповісти
конхветы блть...... нашли тему зебуиновому большинству на уши..... а может вот эта темка
https://magazine.nv.ua/journal/2549-journal-no-31/nas-vseh-naduli.html поинтереснее будет ???
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21.08.2020 14:32 Відповісти
Зеля помогал?
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21.08.2020 14:41 Відповісти
это хто ?
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21.08.2020 15:11 Відповісти
А ты о чем с газом?
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21.08.2020 15:16 Відповісти
..............................
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21.08.2020 15:21 Відповісти
Зеленский помог медведчуку рынок сжиженного газа захватить?
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21.08.2020 15:42 Відповісти
а я так ставил вопрос ?
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21.08.2020 15:54 Відповісти
А как бы ты его не ставил это работа Порошенко
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21.08.2020 16:12 Відповісти
а "шьют" патоку.... и дело это провалится но главное поддержать рейтинг перед местными
выборами..... и шо ещё интересно шо это именно мертвенчук а его трогать никому низя бо
нападэ.....
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21.08.2020 16:38 Відповісти
а, может, уже пора на самого зе открывать дела????
назначил ЖЕНУ СВОЕГО СПОНСОРА в АМКУ и через пару дней, вуаля, рисуются дела против его бывшего соперника....это ли не КОРРУПЦИЯ?

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Соответствующий указ президента №332/2020 от 19 августа обнародован на сайте главы государства.
В марте 2019 Сергей Сендзюк (муж Ольги Музыченко) пожертвовал 500 тысяч гривен на избирательную кампанию кандидата в президенты Владимира Зеленского.
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21.08.2020 14:39 Відповісти
Ну може то просто совпадєніє
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21.08.2020 16:03 Відповісти
його треба застрелити як собаку та і все
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21.08.2020 18:41 Відповісти
Жлоб....
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21.08.2020 14:42 Відповісти
Ну хоть ущепнуть!
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21.08.2020 14:57 Відповісти
Ким потрібно бути,щоб так чіплятись до Порошенко,який спас Україну від росії. Аде розслідування на свого беню.
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21.08.2020 14:59 Відповісти
в штатах
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21.08.2020 15:22 Відповісти
Ну вот...Снова моська лает на слона...
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21.08.2020 15:04 Відповісти
Как хорошо заработал АМКУ после назначения туда Бубочкой женушек своих спонсоров!!!
Они нашли даже такую страшную монополию, которая захватила в свои сладкие замазанные патокой лапы всю Украину. Только одна проблемка. Это сраное АМКУ никак в упор не замечает монополии Ахметова на рынке теплоэнергетики где его доля более 70%.
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21.08.2020 15:31 Відповісти
еще монополия на рынке ядерного топлива - всего 1 поставщик! Ужос, срочно оштрафовать закрыть все АЭС!
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21.08.2020 16:04 Відповісти
Государственная компания
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21.08.2020 16:09 Відповісти
а что, государственной компании АМКУ не указ?
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21.08.2020 16:11 Відповісти
Данной, не указ
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21.08.2020 16:31 Відповісти
Да жаль, что зеленский не наш президент, который по справедливости расследовал бы уголовные дела поррошенка, а не конфетные. Мне одпустим нравятся конфеты фабрики Лукас гораздо вкуснее.
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21.08.2020 15:35 Відповісти
"по справедливости" - это у вас, люмпенов, что значит? Посадить без суда и следствия всех про кого вам по телеку наврали что он "мародер" и "олигарх"?
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21.08.2020 16:06 Відповісти
Вот только ваш лукас продается только в вашей полтаве и еще в пару городах. А рошен продают: венгрии, болгарии, польше, словакии, литве и тд.
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21.08.2020 16:38 Відповісти

https://www.5.ua/polityka/antymonopolnyi-komitet-ocholyla-olha-pishchanska-shcho-pro-nei-vidomo-218820.html Сестра "сусідки" Зеленського: хто очолив АМКУ .

АМКУ разрешил депутату от партии Медведчука Бойко переписать "Волыньоблэнерго".
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21.08.2020 15:49 Відповісти
А ось ще одна, свіженька, "свинарчучка зеленського".
https://biz.censor.net/news/3214670/zelenskiyi_naznachil_v_amku_jenu_sponsora_svoeyi_predvybornoyi_kampanii
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21.08.2020 19:18 Відповісти
Быдлота 73% соскучилась за конфетами Рот-Фронт и Русский октябрь
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21.08.2020 16:11 Відповісти
Караул, хулиганы петеньку бабла лишают.
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21.08.2020 16:26 Відповісти
ахенти *******..так по прямому і пятому скажуть..тре вірити..
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21.08.2020 16:30 Відповісти
Почему антимонопольній комитет игнорирует монопольное положение Коломойского, Ахметова и Пинчука в ряде отраслей? Рінок патоки? Да это мелочь! Вот рынок битума который монополизирован Коломойским это миллиарды в дорожном строительстве и еще и "братская помощь" диктатору Лукашенко с бюджета Украины...
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21.08.2020 16:27 Відповісти
енергетика..?
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21.08.2020 16:30 Відповісти
" группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства"
В жопу патоку!
Вы, млять, на базар сходите!
Помидорки, млять, в конце августа по 40 гривен вас не удивляют?
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21.08.2020 16:33 Відповісти
это ж порошенко всё
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21.08.2020 19:56 Відповісти
конечно конечно продать конкурентам патоку подешевле пусть у них цени будут самые низкие
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21.08.2020 16:34 Відповісти
Я так понимаю у антимонопольного комитета нет претензий к монополистам каломойше, ахметову, пинчуку, бахматюку. Решили к шоколаднику приколупаться.
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21.08.2020 16:34 Відповісти
Надо приколупываться ко всем у кого рыночная доля выше 35%
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21.08.2020 16:39 Відповісти
сколько дел против ахметова и каломойши открыто? как насчет герег, которые 100% монопольно торговали стройматериалами в карантин? а куриный король - бахматюк получающий 80% всех госдотаций в стране?
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21.08.2020 16:50 Відповісти
Этих ребят не было при Порохе? Он их сильно защемил? Бахматюк при ком дотации получил?
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21.08.2020 16:56 Відповісти
Так твоя шмаркля она ж самая честная. Он жеж самый борцун с карупцией, о чем сам на стадионе вещал. Шо ж ты, зебил, опять собственные обосранные штаны папередниками оправдываешь? А монопольки были при овоще, юще,ку-чме, но зебилам в экономике сладкое на зубах мешает
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22.08.2020 00:29 Відповісти
Кондитерська корпорація Roshen заявляє, що не має ніякого стосунку до виробництва патоки і, відповідно, заперечує звинувачення у зловживанні монопольним становищем на цьому ринку.
Знову Зечня об@ралася !
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21.08.2020 17:40 Відповісти
Беня 100% монополист по Мn содержащим ферросплавам. Пиня 100% монополист по ЖД колесам. Их проверить не хотят?
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21.08.2020 17:48 Відповісти
В интересах конти колесникова и авк. Конфети одна ищ самих конкурентниз отраслей в Украине.
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21.08.2020 17:57 Відповісти
Наконец то к этому рошену начали присматриваться,ищите и найдете,особенно по части уплаты налогов,не забудьте поднять дело о захвате житомирски ласощи - чистый бандитизм.
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21.08.2020 19:16 Відповісти
Скоти зелені
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21.08.2020 19:48 Відповісти
за дело берётся зеленое стадо, не будет теперь у нас шоколада
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21.08.2020 19:55 Відповісти
У злобного карлика уже параноя
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21.08.2020 21:39 Відповісти
ох і зелене болото. єдині цукерки в україні, які можна їсти, не знають як вкусити?- вкусіть петра за сраку.
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21.08.2020 21:46 Відповісти
Грызите коросту на пятках, зебилы.

Хрен вам, а не Рошен. Умом не вышли.
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21.08.2020 21:59 Відповісти
Зебилы жалкие и мерзкие земрази
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22.08.2020 05:45 Відповісти
Ну это понятно) Шота Пеца стал пропадать с первых новостных полос, уже и 100500 подаренных тестов с масками подзабылись, нужно опять поиграть в жертву. Звонок в АМКУ, занос немного лавандоса и... опять попер сценарий - преследование святого Петра)) Пля... а выборы же на носу. Вангую, ближе к выборам еще возбудят пару-тройку дебильных уголовных дел против сывочолого, успешно их развалят, найдут руку, ногу, уши рашки, параллельно все проплаченные СМИ, порохоботы будут обливать дерьмом всех кроме Пецы в надежде.... ну посмотрим
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22.08.2020 08:42 Відповісти
Эдакий мусор у Вас в голове )))))
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22.08.2020 10:08 Відповісти
Нужно обязать фабрики Порошенко выпускать дерьмо типа Конти. Ато монополию на качество развели. панимаешь.
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22.08.2020 09:56 Відповісти
Да ну нафиг. Если хоть на йоту испортят качество батончиков, лично Пете волосы повыдираю.
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22.08.2020 13:08 Відповісти
это зеболото как петухи, не догоним то хоть согрееемся.
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22.08.2020 11:27 Відповісти
НЕ чего удивительного, Порошенко ЗА время своего правления МНОГО чего захватил - и прихватизировал.
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22.08.2020 12:51 Відповісти
Откуда в вашей голове такой мусор? Эти производства у Порошенко не первый десяток лет.
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22.08.2020 13:09 Відповісти
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