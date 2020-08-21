Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen Порошенко (обновлено)

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen , по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, группа Roshen является крупнейшим отечественным производителем патоки крахмальной кукурузной (сиропов), передает БизнесЦензор.

При этом, по оценке Комитета, Roshen в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на данном товарном рынке.

"По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик", – сказано в сообщении.

Так, в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа.

При этом в ходе предварительного исследования АМКУ не обнаружил объективных причин для повышения цен этой группы.

"Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования – конкурентам на рынках кондитерских изделий (в том числе и Кондитерской корпорации "Рошен"), могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними", – констатируют в АМКУ.

В связи с этим Комитет начал расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

В свою очередь в пресс-службе Roshen заявили, что корпорация не имеет никакого отношения к производству патоки и, соответственно, отрицает нарушения в злоупотреблении монопольным положением на указанном рынке, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодня Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных", – сообщили в пресс-службе корпорации.

В Roshen также заявили, что в своей̆ работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, но не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке. Утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и не соответствующими действительности.

Напомним, крахмальная кукурузная патока (сироп) является одним из основных компонентов в рецептуре кондитерских изделий. Она используется при производстве халвы, карамели, зефира, конфет, мармелада и т.п. для регулирования консистенции (структуры и текстуры) кондитерского изделия.

Как сообщалось, основателем и владельцем корпорации Roshen являлся пятый президент Украины Петр Порошенко, осенью 2019 года он начал переоформлять свой бизнес на старшего сына Алексея.



