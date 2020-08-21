"Приватбанк" сократил должность члена правления по IT-направлению

Наблюдательный совет государственного "Приватбанка" на заседании 20 августа утвердил новую структуру правления банка.

Как сообщает пресс-служба банка, в новой структуре будет 8 членов правления вместо девяти, передает БизнесЦензор.

В частности, набсовет сократил позицию члена правления по электронному бизнесу и позицию члена правления по корпоративному бизнесу.

"Функции развития диджитал подчинены председателю правления, что позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса", – сказано в сообщении.

В то же время была создана должность члена правления по развитию бизнеса.

"Эта новая позиция в структуре исполнительного органа банка – член правления по развитию бизнеса – будет отвечать за два стратегических бизнеса, а именно обслуживание юридических и физических лиц, и обеспечивать синергию этих направлений. Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать в том числе корпоративных клиентов", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее член правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк решил покинуть занимаемую должность из-за ограничения зарплат и перейти на работу в частный банк, на который эта норма не распространяется.



Гриценюк возглавил направление информационных технологий в "Приватбанке" в феврале 2019 года.

До этого Гриценюк работал на должности директора по производству (Director of delivery) компании B2B SOFT, где отвечал за разработку и эксплуатацию систем, руководил технологическими подразделениями в банках ("Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль") и Национальном банке Украины, а также в технологических компаниях (Luxoft и B2B SOFT).