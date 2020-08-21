Шмыгаль не видит оснований для значительного снижения курса гривни

Курс гривни до конца года, вероятно, будет находиться в коридоре 27-28 грн/$, хотя в госбюджете заложен курс 30 грн/$.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Укринформу, передает БизнесЦензор.

"По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/$ и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года. Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучше, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым", – сказал премьер.

"Я понимаю обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца. Но мы понимаем, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно хуже влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. Тогда мы перестраховались, заложили большие курсовые и инфляционные показатели. На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильным сценарию", – добавил Шмыгаль.

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Как сообщалось, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб называл причиной снижения курса усилившиеся ожидания девальвации национальной валюты из-за заявлений представителей власти.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30", о необходимости девальвации также заявлял министр экономического развития Игорь Петрашко и депутаты от партии "Слуга народа".

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