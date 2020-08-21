Минобороны решило закупить минометы в Болгарии после взрывов отечественных "Молотов"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины определил необходимость закупки минометов ЭМ-120 производства болгарской компании EMCO, зарегистрированы в классификаторе НАТО и являются аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает БизнесЦензор.

В министерстве отмечают, что для закупки минометов объявлена открытая переговорная процедура одновременно со всеми зарегистрированными в реестре производителями, в результате чего открыто объявлена стоимость минометов, подтвержден 2020 год их изготовления, наличие сертификатов качества, соответствия и происхождения продукции, зарегистрированной в классификаторе НАТО.

Кроме того, открытость процедуры закупки позволила минимизировать стоимость продукции, подчеркнули в министерстве.

"На сегодня в Минобороны продолжается работа непосредственно с официальными представительствами иностранных производителей продукции оборонного назначения по подтверждению качества и предоставлению гарантий по срокам поставки продукции", – сказано в сообщении.

Как пояснили в Минобороны, закупка минометов иностранного производства обусловлена "негативным опытом" закупки отечественных минометов. Хотя минометы калибра 60 мм продолжают закупать в Украине.

"В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 "Молот", с начала февраля 2020 года продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120", – уточнили в Минобороны, отметив, что испытания должны завершиться до конца года.