Прокуратура попытается отсудить полученное в результате сговора газовое месторожение

Прокуратура обратилась в хозяйственный суд Харьковской области с иском о признании недействительными результаты аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами в Харьковской области для добычи нефти и газа, стоимость которых оценивается в более 8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает БизнесЦензор.

Так, местной прокуратурой установлено, что Государственной службой геологии и недр в 2016 году проведен аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами. Балансовые запасы земельного участка площадью более 2,5 тыс. га составляют почти 1,5 млрд кубометров газа и более 320 тыс. тонн нефти.

По результатам проведения аукциона предприятию-победителю выдано специальное разрешение на пользование недрами и заключено соглашение об условиях пользования ими.

Однако в дальнейшем Антимонопольный комитет (АМКУ) установил, что в ходе аукциона по продаже спецразрешения произошел сговор предприятий-участников с целью искажения его результатов.

Получившая спецразрешение компания обжаловала решение АМКУ в суде, однако в итоге Верховный суд признал вывод Антимонопольного комитета законным.

"Это стало основанием для обращения местной прокуратуры в суд с соответствующим иском. В случае удовлетворения иска в ведение государства будут возвращены указанные природные ресурсы, что позволит в дальнейшем провести прозрачный аукцион по продаже специального разрешения на их использование", – сказано в сообщении.