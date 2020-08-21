Правительственная комиссия определила регионы для ужесточения карантина
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля на внеочередном заседании пересмотрела уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, которые начнут действовать с 24 августа сроком на 2 недели.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает БизнесЦензор.
"14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тысяч населения за последние две недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 – оранжевых, 106 – желтых ", – сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Согласно решению комиссии, к красной зоне будут отнесены:
- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Самбир Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
К оранжевой зоне будут отнесены:
- город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;
- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жолковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;
- города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калучшний, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- Киево-Святошинский район Киевской области;
- город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневичский районы Волынской области;
- город Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области;
- город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;
- город Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
К желтой зоне будут отнесены:
- Киев;
- города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;
- город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
- город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
- города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;
- города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;
- города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
- город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
- Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.
Как сообщалось, ранее Кабинет министров внес изменения в условия распределения регионов на четыре зоны и введения карантинных ограничений. Теперь будут учитывать новые случаи заболевания на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Ослабить введенные ограничения также можно будет не раньше, чем через 14 дней.
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