Boeing получил первый заказ на свой новейший самолет с ноября 2019 года

Американский авиаконцерн Boeing Co. сообщил, что получил первый с ноября 2019 года заказ на поставку лайнеров 737 MAX.

Концерн продал два самолета польской чартерной авиакомпании Enter Air с возможностью приобретения еще двух лайнеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Компании также заключили соглашение, касающееся ситуации с приостановкой полетов 737 MAX после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек. Стороны не раскрыли условия сделки, но сообщили, что она предусматривает пересмотр расписания поставок ранее заказанных самолетов в соответствии с текущими рыночными условиями и компенсацию в нескольких формах.

Enter Air, крупнейший оператор чартерных перевозок в Польше, начала работу в 2010 году, когда в ее парке был всего один самолет Boeing-737. На текущий момент в распоряжении компании находится 22 самолета Boeing-737 Next Generation.

В случае если компания приобретет все четыре лайнера 737 MAX в рамках нового соглашения, общее количество этих самолетов в ее парке вырастет до 10, отмечается в сообщении Boeing.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.