Зеленский раскритиковал предложенную своими бывшими соратниками реформу школьного образования

Президент Владимир Зеленский считает, что сокращение малокомплектных школ не всегда целесообразно и правительство должно предложить возможные пути решения этого вопроса.

Об этом Зеленский заявил в ходе общения с представителями СМИ в Херсоне, рассказывая о своем посещении школы в селе Садовом, где учится всего 128 детей, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Там все люди очень боятся, что та реформа образования, которая была введена ранее, предусматривает уничтожение таких школ. А там 128 детей учится. Я им сказал, что такого никогда не будет – мы не допустим", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что планирует провести встречу с и. о. министра образования Сергеем Шкарлетом для обсуждения этого вопроса.

С просьбой не закрывать небольшие школы к Зеленскому обратилась директор Садовской ООШ и педагогический коллектив учреждения.

В ответ президент пообещал коллективу учреждения, что поручит и. о. министра проработать вопрос небольших школ и их функционирования. В то же время он поинтересовался, что делать в ситуации, когда количество учеников не превышает или равно количеству учителей. Педагоги согласились с тем, что в таких ситуациях необходимо находить решения, но отметили, что подход должен быть индивидуальным в каждом случае.

Как сообщалось, назначенная монобольшинством партии "Слуга народа" экс-министр образования Анна Новосад объясняла, что малокомплектные школы необходимо закрывать, поскольку они не предоставляют качественного образования. Вместо них планировалось создать полноформатные современные опорные школы.

Новосад отмечала, что оптимизация сети учебных заведений должна стать одним из источников средств для повышения зарплат учителям.

По словам министра, средняя стоимость подготовки одного ученика или ученицы по стране составляет 21 тыс. грн, но для так называемх малокомплектных школ эта сумма выше в разы.

"Некоторые школы в Украине (к сожалению, их около тысячи) так называемые малокомплектные, где может учиться меньше 30 учеников, меньше 40 на все классы. Там стоимость подготовки одного ученика или ученицы может быть больше 100 тыс. гривен. Это неэффективное использование средств. Поэтому нужно работать над сетью, ее оптимизировать", – сказала Новосад.

При этом министр подчеркнула, что ученики таких школ в случае, если они будут закрыты, должны получить доступ к опорным школам.