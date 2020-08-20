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Завтра после ремонта открывается столичный фуникулер

Завтра после ремонта открывается столичный фуникулер

21 августа в 12:00 фуникулер в Киеве откроется после планового ремонта.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, передает БизнесЦензор.

"Во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка. Еще одна важная составляющая ежегодного ремонта - проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой", - отметил Густелев.

В фуникулере, как во всем общественном транспорте столицы, действует обязательный масочный режим. 

Как сообщалось, киевский фуникулер остановили на ремонт 3 августа.

Автор: 

Київ (4669) ремонт (1463) фунікулер (30)


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