ЦИК запросила на свое содержание в 2021 году 620 миллионов

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила объем расходов для финансового обеспечения региональных и территориальных представительств ЦИК, а также проведения выборов народных депутатов, депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов и функционирования Государственного реестра избирателей.

Об этом говорится в сообщении ЦИК, передает БизнесЦензор.

Соответствующее решение было принято на заседании 20 августа.

"Комиссия утвердила объем расходов для финансового обеспечения региональных и территориальных представительств Центральной избирательной комиссии для включения в бюджетный запрос к проекту государственного бюджета Украины на 2021 год в сумме 623,66 млн грн. Указанным объемом предусмотрены, в частности, расходы на оплату труда с начислениями работникам региональных и территориальных представительств, разовые расходы для обустройства рабочих мест, оплату услуг связи, возмещение расходов на содержание помещений", - указывается в сообщении.

На финансирование проведения выборов народных депутатов Украины в случае назначения промежуточных выборов на одном из одномандатных избирательных округов утверждена сумма расходов в размере 10,64 млн грн.

Субвенция из госбюджета на проведение местных выборов в случае назначения Верховной Радой внеочередных выборов сельских, поселковых, городских голов в отдельных регионах утверждена ЦИК в размере 50 млн грн.

На обеспечение работы Государственного реестра избирателей будет запрошено 34,6 млн грн.

Кроме того, в связи с поступлением многочисленных представлений об изменении состава территориальных избирательных комиссий, ЦИК внесла изменения в состав ряда ТИК, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 года №172.