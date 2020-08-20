Airbnb подала заявку на проведение IPO

Компания по аренде жилья Airbnb Inc. сообщила, что конфиденциально подала заявку регуляторам США на первичное публичное размещение акций (IPO), что станет одним из самых заметных дебютов 2020 года на американской бирже.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Этот шаг говорит о частичном восстановлении туристической индустрии после удара, нанесенного пандемией коронавируса.

В июле Airbnb Inc. сообщила, что пользователи заказали более 1 млн ночей в один день, впервые с 3 марта.

Компании могут конфиденциально подавать заявки на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Заявка будет обнародована ближе к моменту листинга, если Airbnb продолжит реализацию плана.

Количество предлагаемых акций и оценка стоимости компании еще не определены, говорится в заявлении Airbnb.

Airbnb не назвала сроков завершения первичного публичного размещения акций. Компания планирует провести листинг до конца года, сообщает источник, знакомый с ситуацией, предупреждая, что это зависит от состояния рынка.

Airbnb приостановила маркетинг до конца года и сократила около 25% своей рабочей силы из-за пандемии коронавируса.

Airbnb в апреле также привлекла $2 млрд долга от инвесторов, которые оценили компанию в $18 млрд, что значительно ниже внутренней оценки Airbnb в $26 млрд в начале марта.

Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc являются ведущими консультантами по этому IPO.