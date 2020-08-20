10 судов в этому году лишили права плавать под иностранным флагом за заход в Крым

В этом году 10 судов лишили права ходить под иностранным флагом за то, что они заходили в порты оккупированного Крыма.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) Виталий Мошковский в Facebook, передает БизнесЦензор.

"10 судов лишили году права плавать под иностранным флагом за заход в Крым. Это, в частности, два судна под флагом Белиза, одно под флагом Боливии, два под флагом Камеруна, три под флагом Коморских островов и два под флагом Палау", - написал Мошковский.

Всего с 2017 года 57 судов были лишены права плавания под иностранным флагом.

Международная морская организация является специализированным учреждением ООН, которое устанавливает стандарты безопасности международного судновплавства и может реагировать на нарушения.

Введенные Евросоюзом санкции запрещают останавливаться в крымских портах всем судам, которые принадлежат или контролируются европейскими компаниями или плавают под флагом государства-члена.