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Розничный товарооборот в Украине в июле вырос на 8,5%, – Госстат

Розничный товарооборот в Украине в июле вырос на 8,5%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 8,5%, тогда как в предыдущем месяце рост составил 1,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в июле по сравнению с июнем 2020 года розничный товарооборот вырос на 12,1%.

В январе-июле 2020 года по сравнению с январем-июлем 2019 года оборот розничной торговли также возрос на 4,2%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за семь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 12,1%), Запорожской (на 11,4%), Черниговской (на 9,3%), Кировоградской (на 8,5%), Волынской (на 8,2%), Днепропетровской (на 7,7%), Харьковской (на 6,6%) и Полтавской (на 5%) областях, а также в Киеве (на 5,5%).

Автор: 

товарообіг (220) Держстат (1426)


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