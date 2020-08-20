Мининфраструктуры хочет удлинить взлетную полосу аэропорта "Житомир"

Короткая взлетно-посадочная полоса в аэропорту "Житомир" пока не позволяет аэродрому принимать современные воздушные суда, поэтому его реконструкция крайне необходима и ожидаема для всего региона.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко во время выездного совещания по реконструкции и развития аэропорта, передает БизнесЦензор.

"Министерство инфраструктуры продолжает работу по развитию региональных аэропортов и авиации. Сегодня аэропорт "Житомир" соответствует всем необходимым требованиям, но из-за слишком короткой взлетно-посадочной полосы не может принимать современные воздушные суда. Сейчас аэропорт используется только как база технического обслуживания флота авиакомпании YanAir. И эту ситуацию нужно менять, ведь полноценный аэропорт ждут жители всего региона", - отметил Ющенко.

Следовательно, для принятия современных воздушных судов существующую взлетно-посадочную полосу необходимо расширить до 45 метров и продлить до 2500 метров. Кроме этого, должна быть устроена инструментальная система посадки ILS.