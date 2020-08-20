51 медучреждение хочет перейти на переходное финансирование, – НСЗУ
Национальная служба здоровья получила предложения о заключении договоров на переходное финансирование от 51 медучреждения.
Об этом говорится в сообщении НСЗУ в Facebook, передает БизнесЦензор.
Больше всего предложений поступило из Львовской области – пять больниц, Ривненской, Винницкой и Черниговской – по четыре больницы.
В июле НСЗУ объявила о заключении договоров о переходном финансовом обеспечении медучреждений, которые в рамках работы по Программе медгарантий получили меньше финансирования, чем по субвенции.
НСЗУ принимает предложения от медучреждений на заключение таких договоров до 31 августа 2020 года.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль