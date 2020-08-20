Транспортные предприятия сократили перевозку грузов с начала года на 15%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-июле 2020 года сократили перевозку грузов на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 327 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 18,9% – до 159,4 млрд ткм.

Согласно статданным, за семь месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 168,3 млн тонн грузов, что на 7,5% меньше, чем в январе-июле 2019 года. Автомобильным транспортом перевезено 102,7 млн тонн (- 23,5%), водным – 2,7 млн тонн (- 11,9%), трубопроводным – 53,2 млн тонн (- 19,3%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 7%).