Нацбанк ввел процедуру пересмотра решений о признании владельцев банков

Национальный банк Украины оптимизировал процедуры согласования руководителей и уставов банков, уточнил методику оценки имущественного положения физических лиц и ввел процедуру пересмотра решений о признании лица владельцем существенного участия.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Также Национальный банк согласовал нормы Положения о лицензировании банков относительно профессионального суждения и согласования руководителей банков с требованиями закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Так, регулятор уменьшил объем документов, которые должны подаваться банками для согласования руководителей.

Теперь процесс подготовки соответствующего пакета документов облегчится и будет экономить время, которое банки тратят на согласование руководителей. В то же время в НБУ подчеркиваютют, что упрощение пакета документов не означает понижение стандартов его рассмотрения.

Соответствующая информация должна быть отражена в анкете, обновленную форму которой можно найти на сайте Национального банка. Регулятор ожидает от банков ответственной самостоятельной оценки и проверки руководителей, а от руководителей - предоставления полной и достоверной информации о себе.

В случае выявления предоставления недостоверных данных в пакете документов регулятор может применить соответствующие меры воздействия к руководителям и банков, включая те, которые связаны с применением признаков небезупречной деловой репутации.

Кроме этого, расширен перечень оснований для проведения Квалификационной комиссией Национального банка собеседования с руководителем банка при его согласовании.

Теперь собеседование в обязательном порядке будет проводиться с любым руководителем банка если:

бизнес-модель и/или уровень организации корпоративного управления и внутреннего контроля банка оценены как создающие высокий уровень риска для жизнеспособности банка;

руководитель никогда раньше не согласовывался регулятором или не согласовывался на протяжении последних пяти лет;

банк системно важен.

Также Национальный банк ввел процедуру предоставления предварительного заключения по согласованности устава законодательству Украины в случае внесения изменений, не связанных с изменением размера уставного капитала.

Теперь до принятия решения об утверждении изменений в устав можно будет обратиться в Национальный банк для получения предварительного заключения о таких изменениях.

Это позволит избежать ситуаций, когда при наличии замечаний Национального банка поданного банком утвержденного устава нужно созвать внеочередное собрание акционеров и утверждать новую редакцию устава.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка от 19 августа 2020 года №121 "Об утверждении изменений к Положению о лицензировании банков". Постановление вступает в силу 21 августа 2020 года.