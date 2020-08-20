Товарооборот между Украиной и Турцией за полгода достиг $2,3 миллиарда

За первое полугодие 2020 года товарооборот между Украиной и Турцией составил $2,27 млрд, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам онлайн-конференции "Украина-Турция: новые возможности для сотрудничества", передает БизнесЦензор.

"Несмотря на карантин, Украина и Турция остаются надежным торговым партнерами. В 2019 году Турция заняла первое место среди стран Ближневосточного региона по объему товарооборота с Украиной. При этом потенциал и возможности для расширения двустороннего товарооборота реализованы не полностью. Украина заинтересована в заключении всеобъемлющего Соглашения о свободной торговле между двумя странами, что будет способствовать расширению доступа на рынки товаров и услуг", - отметил заместитель министра экономики торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

Он отметил, что одним из основных инструментов активизации двустороннего сотрудничества в экономической сфере является Межправительственная украинский-турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также были обсуждены вопросы торговли и отраслевого взаимодействия в рамках Украинской-турецкой рабочей группы по сельскому хозяйству. Турция является одним из ключевых торговых партнеров Украины и стабильно входит в топ-10 стран, куда экспортируется украинская аграрная продукция.

При этом Украина заинтересована в наращивании экспорта готовой продукции.

Кроме того, среди основных направлений развития двустороннего сотрудничества: IT, инновации, промышленность, энергетика и энергоэффективность, логистика, транспортная инфраструктура, туризм и тому подобное.