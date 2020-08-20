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АМКУ обнаружил признаки сговора на тендерах на строительство моста на Троещину

АМКУ обнаружил признаки сговора на тендерах на строительство моста на Троещину

Административная коллегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины открыла дело по признакам сговора в ходе тендера на строительство столичного Подольско-Воскресенского мостового перехода на общую сумму около 100 млн грн.

Об этом сообщил глава отделения Алексей Хмельницкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Админколлегией Северного межобластного территориального отделения АМКУ (в прошлом - Киевское областное территориальное отделение АМКУ) возбуждено дело по признакам сговора на торгах по строительству "Подольского моста" на общую сумму около 100 млн грн. В частности, специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве, в частности, при участии ООО "Форма" и ООО "Иинвестиционно-строительная компания "Укрбуд" в 5 закупках, проводимых КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", – написал Хмельницкий.

Отделением, в частности, установлена совокупность обстоятельств, а именно:

  • представление своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, принадлежащего "сопернику", совместном использовании IP-адресов для отчетности в органы ГНС;
  • совместное использование IP-адресов для управления счетами,
  • неснижение участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах,
  • одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с участниками, представление участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий.

"То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмен информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы", – отметил Хмельницкий.

Он также добавил, что весной 2020 году в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между генподрядчиком строительства упомянутого моста компании "Эко-Строй-Трейд" и ООО "Форма" на общую сумму более 4 млрд грн. Сейчас идет сбор доказательств .

Автор: 

Київ (4669) міст (383) будівництво (2221) Антимонопольний комітет (1444)


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