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Авиакомпания Air Astana возобновила рейсы из Казахстана в Украину

Авиакомпания Air Astana возобновила рейсы из Казахстана в Украину

Авиакомпания Air Astana возобновила выполнение рейсов из столицы Казахстана Алматы в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Борисполь", передает БизнесЦензор.

Авиакомпаниям будет выполнять рейсы маршруту Киев-Алматы трижды в неделю – по средам, субботам и воскресеньям.

Air Astana – совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).

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авіація (2231) Казахстан (336) авіасполучення (2487)


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