Владелец мебельной компании Merx покупает бывший офис "Экспобанка"

ЧАО "Дипробудмашина" бизнесмена Вадима Григорьева планирует приобрести у Национального банка Украины (НБУ) бывший офис ликвидированного "Экспобанка" по ул. Дмитриевская, 18/24 в Шевченковском районе Киева.

Согласно повестке заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 20 августа, ведомство может предоставить разрешение компании на покупку нежилых помещений по этому адресу у НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Конечный бенефициар ЧАО "Дипробудмашина" Григорьев в конце 2019 года купил бывший офис банка "Хрещатик" площадью 7,5 тыс. кв. м по ул. Прорезной,8 в Киеве за 425,1 млн грн.

До этого Григорьев также приобрел активы ликвидируемого "ВТБ Банка": бизнес-центр "Инком" за 390 млн грн и офисный центр на бул. Вацлава Гавела,6 в Киеве за 351 млн грн, а также киевский бизнес-центр "Ренессанс" у "Альфа-банка".

ЧАО "Дипробудмашина" создано в 1995 году. По данным НКЦБФР, акционерами ЧАО являются ООО "Компания по управлению активами "Максимум Групп" в интересах ПНВИФНВЗТ "АйБиСи Кепитал" (10%) и ЗНВПИФ "Инвестиционный ресурс" (10%), а также кипрская "Гоелео энтерпрайзес лимитед" (79%).

Конечным бенефициаром, согласно данным Единого госреестра, является Вадим Григорьев. Григорьев также является владельцем группы компаний Merx после выкупа доли Валерия Хорошковского в 2004 году.

Мебельная компания "Меркс" основана в 1993 году. Производит офисную, кухонную, корпусную жилую и гостиничную мебель, специализированное оборудование (торговое и холодильное). Сеть магазинов Merx представлена в 14 странах. В Украине насчитывается около 70 объектов этой сети.

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Как сообщалось, в июне 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических продал помещения на первом и четвертом этажах двенадцатиэтажного здания главного офиса ликвидируемого "Экспобанка" в Киеве по ул. Дмитриевская, 18/24 за 30,7 млн грн.

Обанкротившийся "Экспобанк" связывали с экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым.

Фонд гарантирования вкладов ввел в "Экспобанк" временную администрацию 25 сентября 2014 года. 22 января 2015 года Нацбанк отозвал лицензию "Экспобанка" и начал процедуру ликвидации.