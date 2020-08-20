Криклий заявил об интересе к паромной переправе в Черноморске компаний из Турции, Грузии и Норвегии

Возможностью взять в концессию железнодорожно-паромный комплекс ГП "Морской торговый порт Черноморск" интересуются потенциальные инвесторы из Грузии, Азербайджана, Турции, Болгарии и Норвегии.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Интерес довольно живой, активный - от инвесторов из Грузии, Азербайджана, Турции, Болгарии и даже Норвегии", - сказал Криклий.

Говоря о сроках реализации проекта, министр отметил: "До конца года планируем завершить ТЭО. За следующий год мы проведем тендер".

По словам чиновника, поскольку заказчиком подготовки технико-экономического обоснования передачи в концессию железнодорожно-паромного комплекса ГП МТП "Черноморск" является АМПУ, то и оплачивать подготовку документа будет именно это ведомство. Но в дальнейшем эти средства должны будут компенсироваться инвестором, который будет определен как концессионер.

Как сообщалось, после подписания договора о передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия", министр инфраструктуры заявил, что конкурс по концессионному проекту относительно Черноморской паромной переправы Мининфраструктуры хочет запустить уже в начале следующего года. Предварительно намерены привлечь не менее 150 млн грн инвестиций.

В тендерном объявлении, размещенном на портале ProZorro, указано, что получение консультационных услуг по подготовке ТЭО и конкурсной документации проекта передачи в концессию паромного комплекса ГП МТП "Черноморск" и имущества АМПУ, связанного с этим комплексом, должно обойтись АМПУ в 22,9 млн грн (без НДС). Периодом поставки услуги указано 31 декабря 2022 года.