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Новини
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Порт "Ольвия" передан в концессию компании из Катара

Порт

Министерство инфраструктуры подписало договор с катарской компанией QTerminals о передаче в концессию порта "Ольвия".

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем канале в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Только что в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передан в концессию второй морской порт в Украине – специализированный порт "Ольвия" в Николаеве", – сообщил министр.

Криклий напомнил, что катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – "Хамад" стоимостью более $7 млрд, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.

"Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", – заявил Криклий.

Согласно условиям концессионного договора, ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Кроме того, около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.

При этом концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год и гарантировать занятость трудового коллектива на протяжении первых 6 лет.

По данным Криклия, QTerminals планирует строительство новых объектов недвижимости в порту зернового терминала и универсального перегрузочного комплекса.

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Как сообщалось, в январе QTerminals выиграла конкурс на концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия" сроком 35 лет.

Согласно условиям конкурса украинский бюджет получит ежегодные концессионные платежи в размере 82 млн грн, компания также обязуется инвестировать в инфраструктуру порта 3,4 млрд грн за 5 лет и вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевщины 80 млн грн.

QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и осуществляет деятельность по управлению морскими терминалами в крупнейшем порту Катара – Хамад.

Автор: 

концесія (183) порт (1388) Мінінфраструктури (1376) Криклій (238) Ольвія (32)


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Топ коментарі
+2
смешные цифры, господа, инвестировать 3,5 млн. долл.))) в Катаре наверное смеялись.
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20.08.2020 21:45
+1
Кемска волость? А забірайтє. От государства не убудєт!
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21.08.2020 06:51
+1
Це тільки початок "великого шовкового шляху" по вивезенню продуктів харчування з України - від ділянки землі, який належить Катару і на якій вирощують продукти харчування для населення Катару, по дорозі, яку побудує Катар до порту, для перевезення, та сам порт, що теж на 35 років належить Катару. І такі "шовкові шляхи" зараз з"являться в усі напрямки: в Китай, в Саудівську Аравію, у Ізраїль, у Єгипет.....І ми нарешті реалізуємо наше одвічне прагнення стати "великою транзитною державою".
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21.08.2020 06:58
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смешные цифры, господа, инвестировать 3,5 млн. долл.))) в Катаре наверное смеялись.
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20.08.2020 21:45 Відповісти
Ого - 80 млн.грн. Это сколько же дорог можно построить (любимое дело Зеленского). Считаем: 1км дороги - 234 млн грн (против 144млн грн в 2019г.). Итого - 342 метра дороги. Ох и заживет Николаевщина, аж завидно!
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21.08.2020 00:16 Відповісти
Кемска волость? А забірайтє. От государства не убудєт!
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21.08.2020 06:51 Відповісти
Це тільки початок "великого шовкового шляху" по вивезенню продуктів харчування з України - від ділянки землі, який належить Катару і на якій вирощують продукти харчування для населення Катару, по дорозі, яку побудує Катар до порту, для перевезення, та сам порт, що теж на 35 років належить Катару. І такі "шовкові шляхи" зараз з"являться в усі напрямки: в Китай, в Саудівську Аравію, у Ізраїль, у Єгипет.....І ми нарешті реалізуємо наше одвічне прагнення стати "великою транзитною державою".
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21.08.2020 06:58 Відповісти
Феликс эдмундович ? Однако как переживаете за Украину, как переживаете . Прям умиление вызывает ваша забота о концессии порта. Как и массовые расстрелы вашими нелюдями и палачами 😉😉😉
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21.08.2020 08:34 Відповісти
Вы читать умеете?
"Это ......... инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали"
Прочитали?
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21.08.2020 08:59 Відповісти
80 млн грн огромные деньги, вот теперь заживём
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21.08.2020 09:41 Відповісти
Хоч одна хороша новина, бо наша (не наша) влада догосподарювалась, що цей нещасний порт вже бур'янами заріс. Краще мати справу з Катаром, ніж з російськими православними терористами.
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21.08.2020 10:29 Відповісти
Нужно Украине открыть все мировые рынки на всех континентах и во все страны мира и запускать производство и продавать товары по всему миру и становиться богатой страной, как Китай и США. И на перевозках тогда можно будет зарабатывать еще больше, чем от товаров.
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21.08.2020 11:21 Відповісти
"Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Источник: https://biz.censor.net/n3214924
доречно казати - можуть бути залученими...
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21.08.2020 16:08 Відповісти

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