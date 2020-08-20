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Кабмин согласовал назначение нового руководителя авиапарка Зеленского

Кабмин согласовал назначение нового руководителя авиапарка Зеленского

Кабинет министров согласовал кандидатуру Анатолия Мазуренко на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжение Кабмина №1020-р от 19 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно поданной декларации за прошлый год, Мазуренко работал исполнительным директором ООО "Авиакомпания "Аэроджет", совладельцем которой и являлся. Его зарплата на этой должности за год составила 58,2 тыс. грн, еще 184,4 тыс. грн он получил в виде пенсии.

В то же время Мазуренко указал, что хранит наличными 910 тыс. грн, $185 тыс. и 26 тыс евро. Он также является бенефициарием ООО "Петролеум газ лоджистикс".

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Как сообщалось, с августа 2018 года генеральным директором Государственного авиационного предприятия "Украина" был назначен Андрей Мазур.

На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М. Два последних - выведены из эксплуатации, а один из вертолетов не выполняет полетов по техническим причинам.

По информации ГУД, на содержание Государственного авиационного предприятия "Украина" в 2019 году запланировано почти 231 млн грн, из которых, по состоянию на первое августа, выделено 140,5 млн грн.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании, однако после выборов передумал.

Автор: 

авіація (2230) ДУСЯ (93) Зеленський (2498)


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