Предложение Зеленского повысить "минималку" обойдется бюджету в 3 миллиарда, – Минфин
Инициатива президента Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн за три месяца, а также приведет к увеличению налоговой нагрузки.
Об этом первый заместитель министра финансов Денис Улютин сообщил в интервью espreso.tv, передает БизнесЦензор.
"Повышение до 5000 грн минимальной зарплаты – это всего лишь 277 грн по отношению к нынешней, на 3 месяца стоит 3 млрд грн. И это только по тем расходам, которые проводятся из государственного бюджета", – сказал Улютин.
Замминистра отметил, что повышение минимальной зарплаты также позволит собрать дополнительные средства для покрытия дефицита Пенсионного фонда и увеличить отчисления в местные бюджеты.
"На самом деле вопрос повышения с 1 сентября заработной платы минимальной обсуждается уже довольно давно. Эта инициатива президента просчитывалась, и поэтому не выходила в целом. Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, – президент эту инициативу внес от себя как поднятие до 5000 минимальной заработной платы с 1 сентября", – добавил заместитель министра.
Как сообщалось, в начале августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 4 723 грн до 5 000 грн с сентября.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит повысить покупательский спрос, а также увеличит отчисления налогов и взносов в госбюджет и Пенсионный фонд.
Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году из-за карантинных ограничений в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.
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Кстати о палке. Если ею махнуть прям Зеленскому в жопу, кто знает.. Может хотя бы искры будут? Из глаз
И этот единственный способ подавляющее большинство идиотов просрало.
Так что теперь, когда наконец-то уборщица отелей села за штурвал боинга - пристегните ремни и наблюдайте за аншлагом и красивым пике в бездну.
Популист Зеленский тупой баклан и вся его команда. Идиоты рулят страной. пусть послушает грамотных специалистов в области экономики, они все ему расскажут. А не тех кого он слушает в ОП.
-Них.я !
Мож цены на продукцию поднимем?!
-Да хтож его тогда ваабще купит...!
Тогда платишь сам налоги и готовься быть безработным