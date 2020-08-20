БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2172 відвідувача онлайн
Новини
3 148 24

Предложение Зеленского повысить "минималку" обойдется бюджету в 3 миллиарда, – Минфин

Предложение Зеленского повысить

Инициатива президента Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн за три месяца, а также приведет к увеличению налоговой нагрузки.

Об этом первый заместитель министра финансов Денис Улютин сообщил в интервью espreso.tv, передает БизнесЦензор.

"Повышение до 5000 грн минимальной зарплаты – это всего лишь 277 грн по отношению к нынешней, на 3 месяца стоит 3 млрд грн. И это только по тем расходам, которые проводятся из государственного бюджета", – сказал Улютин.

Замминистра отметил, что повышение минимальной зарплаты также позволит собрать дополнительные средства для покрытия дефицита Пенсионного фонда и увеличить отчисления в местные бюджеты.

"На самом деле вопрос повышения с 1 сентября заработной платы минимальной обсуждается уже довольно давно. Эта инициатива президента просчитывалась, и поэтому не выходила в целом. Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, – президент эту инициативу внес от себя как поднятие до 5000 минимальной заработной платы с 1 сентября", – добавил заместитель министра.

Как сообщалось, в начале августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 4 723 грн до 5 000 грн с сентября.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит повысить покупательский спрос, а также увеличит отчисления налогов и взносов в госбюджет и Пенсионный фонд.

Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году из-за карантинных ограничений в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

Автор: 

Зеленський (2498) Мінфін (2916) мінімальна зарплата (136) зарплата (1115)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+14
повышать экономику таким образом в период рецессии - это ставить на колени тех немногих, кто еще шевелится и платит налоги. Такое впечатление, что там, среди зе-бобиков НЕКОМУ хотя бы понять, что увеличения зарплат за счет одного взмаха палкой --- НЕ ПОЛУЧИТСЯ. НЕ может расти зарплата без роста ВВП. Вот вапще блин НЕ МОЖЕТ.Учебники по экономикс в зубы берите и читайте , если уже на должностя вперлись.Мало того, нужно не давить налогами тех, кто шевелится, а хотя бы прощать им неоплату в срок налогов, хотя б ЕСВ.
показати весь коментар
20.08.2020 17:43
+7
Зеобабы во время кризиса перед второй волной короны делают единственно правильное решение, чтобы добить экономику Украины. Зебилы вы сделали это разом.
показати весь коментар
20.08.2020 13:07
+7
Он увеличит инфляцию и бедные станут еще беднее.
показати весь коментар
20.08.2020 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеобабы во время кризиса перед второй волной короны делают единственно правильное решение, чтобы добить экономику Украины. Зебилы вы сделали это разом.
показати весь коментар
20.08.2020 13:07 Відповісти
Почему добить экономику?
показати весь коментар
20.08.2020 19:07 Відповісти
Так держать ****!!!
показати весь коментар
20.08.2020 13:18 Відповісти
повышать экономику таким образом в период рецессии - это ставить на колени тех немногих, кто еще шевелится и платит налоги. Такое впечатление, что там, среди зе-бобиков НЕКОМУ хотя бы понять, что увеличения зарплат за счет одного взмаха палкой --- НЕ ПОЛУЧИТСЯ. НЕ может расти зарплата без роста ВВП. Вот вапще блин НЕ МОЖЕТ.Учебники по экономикс в зубы берите и читайте , если уже на должностя вперлись.Мало того, нужно не давить налогами тех, кто шевелится, а хотя бы прощать им неоплату в срок налогов, хотя б ЕСВ.
показати весь коментар
20.08.2020 17:43 Відповісти
Не передергивайте, бюджет уже давно живёт за счёт внешних заимствований. Почему вы это не учитываете? Ну а рост экономики у нас увеличивают запросто ростом цен. Так что особо эти понятия в наших реалиях не имеют того значения, которое вы в них вкладываете.
показати весь коментар
21.08.2020 08:13 Відповісти
От лица всех ЗЕлено-конченных заявляю. Выфсе врёти. Это Порошенко виноват что экономика не растёт.)))

Кстати о палке. Если ею махнуть прям Зеленскому в жопу, кто знает.. Может хотя бы искры будут? Из глаз
показати весь коментар
21.08.2020 09:16 Відповісти
А я уже подсчитываю (на пальцах), когда стану миллионером ... думаю, к Новому году будет подарок всем украинцам от Осла...
показати весь коментар
20.08.2020 18:10 Відповісти
Он увеличит инфляцию и бедные станут еще беднее.
показати весь коментар
20.08.2020 19:19 Відповісти
Чтобы людям стало легче бедным жить, то для этого нужно запретить Украинским олигархам выводить деньги из страны. Потому что чем меньше оборот денежных масс в стране, тем страна беднее. А олигархи выводят годами сотни миллиардов долларов из страны и страна становится все время беднее.
показати весь коментар
20.08.2020 19:24 Відповісти
Единственный способ, который позволяет стране стать богаче - это международная торговля. Продаешь товар и получаешь деньги. Украине нужно больше всего производить и нужно продавать все не на малое количество рынков, а нужно строить сильные порты и продавать продукцию на все мировые рынки. Тогда будет идти капитал в государство и страна будет богатеть!
показати весь коментар
20.08.2020 19:29 Відповісти
Тут вы ошибаетесь. Ключ к богатству - внутренний рынок. Конечно отъемное сальдо внешней торговли гробит экономику, но экономика государства очень сильно отличается от экономики предприятия....
показати весь коментар
20.08.2020 21:04 Відповісти
ЕДинственный способ не скатится в жопу - не выбирать клоуна на пост главы государства.
И этот единственный способ подавляющее большинство идиотов просрало.
Так что теперь, когда наконец-то уборщица отелей села за штурвал боинга - пристегните ремни и наблюдайте за аншлагом и красивым пике в бездну.
показати весь коментар
21.08.2020 09:19 Відповісти
После увеличения минималки....последует ИНФЛЯЦИЯ.
Популист Зеленский тупой баклан и вся его команда. Идиоты рулят страной. пусть послушает грамотных специалистов в области экономики, они все ему расскажут. А не тех кого он слушает в ОП.
показати весь коментар
20.08.2020 20:17 Відповісти
Выборы, выборы! Президент и депутаты СН - ...... (дальше - цитата из фильма).
показати весь коментар
20.08.2020 20:21 Відповісти
Выплачивать сотни тысяч таким наблюдателям - бездельникам как Лещенко, а у нас в стране их пруд пруди, это спасение экономики, а поднять минималку на 250 гр. - стране жопа.
показати весь коментар
20.08.2020 21:01 Відповісти
Для предприятий, которые остались без работы это просто дополнительный мотив сократить персонал. Никто долго не будет платить налоги при минимальных, или нулевых доходах. Те, кто балансирует на грани выживания, а таких много сейчас, будут вынуждены, что бы выжить сокращать другие расходы. Из ничего не происходит конфетка. Увеличится число работающих полу- или нелегально. Безо всяких ЕСВ. Но в госсекторе вырастут оклады.
показати весь коментар
21.08.2020 11:53 Відповісти
Не то чтоб 5к так критично, но я все жду не дождусь когда такие решения будут согласовывать с бизнесом, которому ее платить....
показати весь коментар
20.08.2020 21:03 Відповісти
Половина работников уйдут в тень. И хитрый Осел Оманский опять обсерется
показати весь коментар
21.08.2020 08:41 Відповісти
Матерь Божья, какое же тупое существо єто ЗЕ! Уж лучше б продолжал на концертах кривляться - єто у него получалось, говорят не плохо.
показати весь коментар
20.08.2020 22:40 Відповісти
Вас обманули. Кривлялся он всегда мерзко. Только маме-риме наверное и нравилось
показати весь коментар
21.08.2020 11:21 Відповісти
И приходит к вам работник.И молвит слово :да чьто такая мизерная з\п? Хочу 5-6 тысч.!А вы ему : мож объём работ увеличим?!
-Них.я !
Мож цены на продукцию поднимем?!
-Да хтож его тогда ваабще купит...!
Тогда платишь сам налоги и готовься быть безработным
показати весь коментар
20.08.2020 22:53 Відповісти
Повышение минмалки = автоматическое повышение коммуналки
показати весь коментар
21.08.2020 08:09 Відповісти
А скока барыга оставил Бубочке денег в кошельке? И где они делись?
показати весь коментар
21.08.2020 08:39 Відповісти
А ставка бюджетников считается в минимальных зарплатах или прожиточных минимумах?
показати весь коментар
21.08.2020 11:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 