Крупные сети АЗС возобновили повышение цен на бензин и дизтопливо

Одна из крупнейших сетей АЗС – WOG – в четверг, 20 августа, повысила цены на бензин и дизельное топливо на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На станциях сети бензин А-92 и дизтопливо подорожали с 24,99 до 25,59 грн/л, А-95 – с 25,99 до 26,49 грн/л.

Кроме того, бензины и дизельное топливо подорожали на 10-20 копеек за литр в региональных сетях "Катрал" и "Олас".

Напомним, в июле WOG дважды повышал стоимость всех видов топлива на 50 копеек за литр – 6 и 21 июля.

Как сообщалось, за месяц с 1 по 31 июля средняя цена топлива на АЗС выросла на 0,75 грн за литр: средняя цена по стране бензина А-92 составляет 21,85 грн/л, А-95 – 22,89 грн/л, дизтоплива – 22,32 грн/л.



