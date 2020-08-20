Французская компания покупает еще два предприятия бывшего агрохолдинга "Агрейн"

Малоизвестная французская компания SAS Investcompagnie планирует приобрести ООО "Агостем" в Житомирской и ООО "Элеватор Агро" в Черниговской областях, входивших в состав аграрного холдинга "Агрейн", свернувшего деятельность в Украине в 2016 году.

Согласно повестке заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), ведомство может предоставить SAS Investcompagnie разрешения на приобретение более 50% в уставном капитале двух агропредприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, АМКУ 26 марта разрешил SAS Investcompagnie приобрести контроль над ООО "Агрикор Холдинг" (Черниговская обл.), ООО "Агропрайм Холдинг" (Измаил) и ООО "Агровит" (Черкасская обл.), также входивших в состав аграрного холдинга "Агрейн".

В Едином госреестре (ЕГР) юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром всех трех агропредприятий значится Анна Шевцова.

По данным французского реестра, SAS Investcompagnie была создана в апреле 2018 года с уставным капиталом 250 тыс. евро. Ее президентом значится Анна Рубцова.

По информации ЕГР, конечным бенефициаром ООО "Агостем" является Ольга Майборода, ООО "Элеватор Агро" – Владимир Евтушенко.

Агрохолдинг "Агрейн", до того, как в 2016 году прекратил деятельность, являлся одним из крупнейших в Украине, его земельный банк составлял около 130 тыс. га. Компания владела элеваторными мощностями в объеме 330 тыс. тонн сельхозкультур единовременного хранения, а также занималась молочным и мясным животноводством.

В 2014 году агрохолдинг "Агрейн" заявлял о попытке захвата неизвестными лицами главного офиса компании, после чего был открыт ряд судебных производств в отношении руководства, на имущество агрохолдинга были наложены аресты.