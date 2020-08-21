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Новини Інновації в енергетиці
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В строительство завода по производству водорода в Украине могут вложить 300 миллионов евро

В строительство завода по производству водорода в Украине могут вложить 300 миллионов евро

АО "Укргидроэнерго" подписало Меморандум о сотрудничестве в строительстве завода электролизного производства водорода в Украине с компанией "Н2".

Документ, предусматривающий развитие инновационного направления в энергетике, подписали и. о. генерального директора "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий и директор ООО "Н2" Андрей Жовнер, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу государственной энергокомпании.

Согласно сообщению, реализация проекта позволит привлечь инвестиции в объеме около 300 млн евро и создать новые рабочие места. Сотрудничество предполагает строительство производственных мощностей с постоянным потреблением электроэнергии.

"Мы приветствуем и поддерживаем инновационные решения для развития отечественной энергетики. Со своей стороны мы готовы оказывать необходимую поддержку", – отметил во время подписания меморандума Богдан Сухецкий.

Как отмечается в сообщении, подписание меморандума состоялось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье.

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Як тільки чую слово: "Меморандум" так щось тривожно на душі стає. З Меморандумами нам не щастить, так само як і з "Домовленостями". Нє щоб просто скласти Бізнес план і наступного дня почати покроково його здійснювати. А то потім виявиться, як уже було, що Меморандум нікого, ні перед ким, нічим не зобов"язує. Зійшлись, помріяли, і розійшлись.
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21.08.2020 18:48 Відповісти
Зелёная энергетика для людей а Атомная для властей??? А экология для кого???
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14.10.2020 13:12 Відповісти
Да, для людей! Особенно зелёный тариф за счёт налогоплательщиков!
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14.10.2020 13:20 Відповісти

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