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Власти Киева возобновили движение городской электрички с 1 июля

Власти Киева возобновили движение городской электрички с 1 июля

С 1 июля восстанавливается кольцевое движение городской электрички.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской администрации.

Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме:

в утренние часы "пик" – в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница);

в вечернее время "пик" – в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница).

"В выходные городская электричка будет курсировать в обоих направлениях согласно расписанию движения. Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки", – отмечается в сообщнии.

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