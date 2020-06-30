БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1615 відвідувачів онлайн
Новини
6 521 24
Зеленський (2443) податки (2329) Податковий кодекс (227) Саакашвілі Міхеіл (48) Національна рада реформ (13)

Зеленский поддержал введение налога на выведенный капитал, – Саакашвили (обновлено)

Зеленский поддержал введение налога на выведенный капитал, – Саакашвили (обновлено)

Президент Владимир Зеленский поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Об этом на брифинге заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили после первого заседания этого органа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал – это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений – надо помочь украинской экономике", – сказал Саакашвили.

По его словам, некоторые представители правительства говорили, что "мы не можем этого позволить", поэтому предлагали половинчатые меры, например, в некоторых областях.

"Надо брать риски, чтобы помочь экономике – очень понравилась концепция президента", – подчеркнул глава исполкома Совета реформ.

На заседании Национального совета реформ была представлена ​​предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал, передает пресс-служба президента.

"Любую реформу, если вы не готовы внедрять, – не надо ее трогать. Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите – и все. Если он улучшает жизнь людей – надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется", – цитирует пресс-служба Зеленского.

Сообщается, что после детального обсуждения участники заседания договорились продолжить работу над этим законопроектом для его совершенствования.

Саакашвили также заявил, что Нацсовет реформ поддержал реформу таможни, предложенную Офисом простых решений и результатов.

"Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26-15-19 документов будут всего два (инвойс и транспортный документ, – ред.). Машины будут растамаживаться не по манипуляции стоимостью, а по формуле: кубатура, код выпуска и так далее", – сказал глава исполкома Нацсовета.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении агентства, планируется оставить на границе только таможенников и пограничников, а к "зеленому" и "красному" коридорам добавить "желтый" и "синий" (пост-аудит).

Среди других предложений – криминализация контрабанды (от 3 до 5 лет по обычным товарам и до 7 лет – по подакцизным), повышение зарплат таможенников, минимум человеческого фактора и автоматизация, унификация ставок пошлин. Еще одним нововведением в реформе является наделение функциями главы таможни первого замминистра финансов, который будет взаимодействовать с налоговой службой.

Как сообщалось, ранее Министерство финансов представило Концепцию внедрения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий в отдельных областях вместо введения налога на выведенный капитал.

"Принимать модель налога на выведен капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно. Поэтому мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль предприятий для плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых имеются незначительные поступления этого налога", – заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
А Зеленский знает разницу между прибылью и выведенным капиталом?
показати весь коментар
30.06.2020 21:32
+4
Ну-у-у,не знаю... Заробити мільйон ,керуючи підприємством,або танцюючи казачка на дачах в олігархів,-є різниця.
показати весь коментар
30.06.2020 22:57
+4
Чувак всю жизнь работал в убыточной компании на содержании бени! Оно никогда в конкурентной среде не было. Ни малейшего представления ни о бизнесе, ни об экономике оно не имеет!
показати весь коментар
01.07.2020 06:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26-15-19 документов будут всего два (инвойс и транспортный документ, - ред.)."

и всем бабам - по мороженому))

ох уж этот нефьодов саакашвили... Не так давно саакашвили нефьодов уже обещали "новую таможню" - после чего тарифы "в карман" на пропуск грузов и контрабанда - взлетели, а доходы - рухнудли
показати весь коментар
30.06.2020 19:40 Відповісти
абчем визжит свинья
показати весь коментар
01.07.2020 09:36 Відповісти
А Шефір дозволив?
показати весь коментар
30.06.2020 20:09 Відповісти
Поток незамутненного сознания. Начали с налога на прибыль,потом Михо трындел об растаможке, потом мнение минфина на налог на выведенный капитал... Начало мнгообещающее. Внедрять будут по уже озвученной схеме, результат- Саакашвили обязательно получит орден и новых пропеллер для моторчика.
показати весь коментар
30.06.2020 20:32 Відповісти
А Зеленский знает разницу между прибылью и выведенным капиталом?
показати весь коментар
30.06.2020 21:32 Відповісти
И не сомневайтесь, еще и других научит.Он миллионером стал задолго до президентства.
показати весь коментар
30.06.2020 21:49 Відповісти
Ну-у-у,не знаю... Заробити мільйон ,керуючи підприємством,або танцюючи казачка на дачах в олігархів,-є різниця.
показати весь коментар
30.06.2020 22:57 Відповісти
Угу,создать и несколькими компаниями руководить с коллективами в сотни человек, хоть у олигархов ,хоть в детсадах, без ума танцуя денег не заработаешь и бизнес не удержишь.
показати весь коментар
30.06.2020 23:19 Відповісти
Може ви не в курсі,але оті люди,що керують численними колективами й домовляються про корпоративи-брати Шефіри.А злет кварталу 95 стався не з причин неймовірного таланту й харизми,а під час політичної боротьби,коли колектив був куплений з потрохами Хорошковським ,а потім перекуплений Коломойським для знищення рейтингів політичних суперників.
Це ж не секрет. Ну подивіться на Володю ! Як він зможе домовлятися,пробивати,вирішувати питання,підписувати контракти ? Імпульсивний,малоосвічений,обмежений ,посередній актор.
З нього такий же керівник.як і юрист.
показати весь коментар
30.06.2020 23:42 Відповісти
Ви можете похвалитись хоч десятою частиною від досягнень "малоосвіченного та імпульсувного"Зеленського?
Якщо ні,то прочитайте Біблію розділ про поліно в оці .
показати весь коментар
30.06.2020 23:52 Відповісти
Знищення економіки ? Державна зрада ? Влаштування дружків на державні посади ?
Ні.Такі досягнення мало кому доступні.
показати весь коментар
01.07.2020 00:08 Відповісти
Чувак всю жизнь работал в убыточной компании на содержании бени! Оно никогда в конкурентной среде не было. Ни малейшего представления ни о бизнесе, ни об экономике оно не имеет!
показати весь коментар
01.07.2020 06:50 Відповісти
Создати та керувати... А скільки податків сплатили його "успішні" підприємства? Скільки працівників у нього були зареєстровані? ... Тоді ще питання, звідки він став міль'онером керуючи збитковими підприємствами?
показати весь коментар
01.07.2020 09:14 Відповісти
Зробіть запит в податкову,потім оприлюдните відповідь. І хто вам сказав,що його підприемства були збиткові?
показати весь коментар
01.07.2020 09:17 Відповісти
Зачем так сложно. Просто выдумал сам и написал
показати весь коментар
01.07.2020 11:05 Відповісти
Пердеж в балончике...
показати весь коментар
30.06.2020 21:33 Відповісти
Вряд ли у Михо получится. Чиновники всех рангов костьми лягут,но коррупционную составляющую их дохода в обиду не дадут!
показати весь коментар
30.06.2020 21:47 Відповісти
а че там со сканерами?
работают?
или света опять нету, ринатик не дает?
показати весь коментар
30.06.2020 22:24 Відповісти
Біба і Боба.
Зеленский поддержал введение налога на выведенный капитал, – Саакашвили - Цензор.НЕТ 2196
показати весь коментар
30.06.2020 22:58 Відповісти
парахалохам невдобно, вроде и реформа нихера себе, но ведь на месте Зебила должен был быть питрила
показати весь коментар
01.07.2020 09:38 Відповісти
я тебе послухаю коли ти придбаєш у магазині перший легально в Україну завезений товар. От тоді ти зрозумієш, що ж насправді - нихерасобі.
Питання не в Пеці чи Зелі, питання виключно у часі. Коли? українців примусять жити по Закону.
показати весь коментар
01.07.2020 12:40 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1278189616999399425 2 ч

Если ты пьешь с ворами, Опасайся за свой кошелек. Если ты ходишь по грязной дороге, Ты не сможешь не выпачкать ног. Правда всегда одна, Миша.

https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1278029044395773958 13 ч Вместо борьбы с коррупцией Саакашвили предложил обложить ворьё небольшим налогом на спиз....ный капитал. Михаил.. Смотря в твои глаза я видел Президента Президентов, но ты оказался лишь хол....м холуя.
показати весь коментар
01.07.2020 10:52 Відповісти
Простіше кажучи, українцям, усім! І тим що голосували за Зеленського і тим що голосували проти, потрібно нарешті зрозуміти просту річ - покращення вашого життя, можливо тільки за ваш рахунок.
показати весь коментар
01.07.2020 12:38 Відповісти
А ета зелёная Шмаркля хоть понимает суть вопроса
показати весь коментар
01.07.2020 13:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 