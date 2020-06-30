Глава "Укрспирта" заблокировал свое увольнение через суд

Суд по иску исполняющего обязанности главы ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна в качестве обеспечительной меры запретил предпринимать действия по его увольнению с должности.

Как передает БизнесЦензор, об этом сам Блескун сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава госпредприятия напомнил, что 17 июня министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подписал приказ о его увольнении. Однако в тот же день приказ отменили, поскольку оказалось, что Блескун находился в отпуске.

"Учитывая попытку незаконного увольнения меня с должности и.о. директора ГП "Укрспирт" в период отпуска, которая была письменно подтверждена, счел необходимым принять меры по защите своих трудовых прав. Я подал иски в суд", – сообщил Блескун.

В частности, глава госпредприятия подал административный иск о необходимости проведения конкурса на должность руководителя "Укрспирта".

"Ведь в тот день, кроме моего незаконного кратковременного освобождения, имело место согласование нового руководителя. Незаконные изменения попытались осуществить быстро, за несколько часов", – отметил Блескун.

Кроме того, он подал гражданский иск о необходимости подписания контракта с ним, как с руководителем "Укрспирта".

"В отношении этого сообщаю, что в пятницу, 26 июня суд счел необходимым удовлетворить заявление об обеспечении исковых требований путем запрета действий, направленных на незаконное увольнение до момента рассмотрения спора", – добавил Блескун.

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Как сообщалось, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 17 июня подписал приказ об увольнении и. о. главы ГП "Укрспирт", а потом отменил это решение другим приказом, поскольку глава госпредприятия Сергей Блескун находился в отпуске.

Напомним, Министерство развития экономики объявило конкурс на должность главы ГП "Укрспирт" еще в ноябре 2019 года, назначив и.о. главы госкомпании Сергея Блескуна.

Блискун с 2008 по 2013 год руководил коммерческим департаментом крупного производителя алкоголя компании Nemiroff, в 2014-2015 годы работал заместителем директора "Укрспирта".

С 2017 года занимал должность гендиректора производителя чая и кофе ООО "Компания Май Украина", с ноября 2016 года по апрель 2017 год возглавлял дом марочных коньяков "Таврия", до этого был директором ликеро-водочного направления группы компаний PetRus.