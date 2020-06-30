Долг по зарплате превысил 3,1 миллиарда, – Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае выросла на 4,9% и на 1 июня 2020 года составила 3,14 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 7,5% и на 1 июня текущего года составила 1,96 млрд грн.

Как сообщает ведомство, сокращение задолженности по заработной плате в мае 2020 года зафиксировано в Черновицкой (на 30,1%), Львовской (на 7,9%), Кировоградской (на 6,7%), Хмельницкой (на 5,5%), Сумской (на 4,2%), Ивано-Франковской (на 2,3%) и Черниговской (на 0,5%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Ривненской (на 38,6%), Волынской (на 23,8%), Луганской (на 17,9%), Полтавской (на 13,3%), Донецкой (на 12,8%), Херсонской (на 12,2%), Николаевской (на 11,8%), Житомирской (на 8,9%), Закарпатской (на 7,4%), Одесской (на 7,1%), Днепропетровской (на 5,8%), Черкасской (на 3,8%), Харьковской (на 3,2%), Запорожской (на 1,1%), Винницкой (на 0,6%), Киевской (на 0,5%) областях и Киеве (на 1,7%).

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе задолженность по выплате заработной платы выросла в мае в сферах искусства, спорта и развлечений (более чем в 2,5 раза, до 0,78 млн грн), предоставления других видов услуг (на 14,3%, до 1,15 млн грн), транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности (на 10,5%, до 277,89 млн грн), госуправления и обороны и обязательного соцстрахования (на 7,8%, до 5,66 млн грн), образования (на 7,6%, до 17,73 млн грн), здравоохранения (на 7,4%, до 30,17 млн грн), промышленности (на 5,1%, до 2,32 млрд грн), административного и вспомогательного обслуживания (на 4,6%, до 16,16 млн грн), временного размещения и организации питания (на 3,2%, до 6,73 млн грн), операций с недвижимостью (на 0,5%, до 60,09 млн грн).

Задолженность по выплате заработной платы в мае 2020 уменьшилась в строительстве (на 4,1%, до 50, 61 млн грн), сельском хозяйстве (на 1,3%, до 48,82 млн грн) и сфере информации и телекоммуникаций (на 1,3%, до 48,82 млн грн).