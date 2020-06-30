Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 5 раз

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 30 июня, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,27 млрд грн, при этом снижение ставок по ценным бумагам прекратилось.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, министерство предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от 3-х месяцев до 3-х лет.

"По сравнению с прошлой неделей, изменение средневзвешенной доходности претерпел только инструмент с 6-х месячным сроком обращения, средневзвешенная доходность которого выросла на 3 базисных пункта – до 7,74%, в то время доходность отсечения осталась неизменной", – отмечается в сообщении.

Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам составила 7,24%.

Наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения три и шесть месяцев. Объем привлеченных в государственный бюджет средств по этим инструментам составил 534 млн грн и 485 млн грн соответственно.

Ставки по двухлетним и трехлетним инструментами остались на прежнем уровне (10,39% и 10,47% соответственно). В то же время спрос на долгосрочные бумаги упал до минимума – по этим ОВГЗ привлечено 249 млн грн и 5 млн грн соответственно.

Как сообщалось, по итогам предыдущего аукциона 23 июня Министерство финансов привлекло в бюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам.

Тогда наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года. Объем привлеченных в государственный бюджет средств по этим инструментам составил 3,8 млрд грн и 1,1 млрд грн по средневзвешенной ставке 9,7% и 10,39% соответственно. ОВГЗ сроком обращения три года были размещены на 126 млн под 10,47% годовых.