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Зеленский провел первое заседание Совета реформ

Зеленский провел первое заседание Совета реформ

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета министров и Верховной Рады.

Открывая заседание, Зеленский поделился своим видением эффективности реформ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня", – сказал Зеленский.

В частности, президент отметил необходимость проведения судебной реформы. Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения.

Зеленский также заявил о необходимости доступных кредитов для населения, реформирования налоговой системы, ускорения приватизации.

В то же время президент отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большое строительство".

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Как сообщалось, 23 июня президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, назначив себя его руководителем.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ, а Александра Ольшанского – его заместителем.

Ранее Саакашвили заявлял, что получил предложение от президента Зеленского стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров. Сам Зеленский эту информацию не комментировал, а также отсутствовал на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа".

Однако затем Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. В "Слуге народа" пояснили такое решение отстутсвием голосов для назначения, а лидеры фракции отмечали, что президент найдет Саакашвили другую должность.

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Вот интересно-за 30 лет так называемых "реформ" процветающая в 1991г страна,с 50.2 млн.полного оптимизма грамотного,технически подкованного населения,жившая на экологически чистой территории(без ГМО,раундапов,тиаклопридов),имеющая уровень ВВП 293.2 млрд.долл,и не имеющая внешних долгов превратилась в проблемную отсталую территорию с уполовиненным населением(потери выше чем за две мировые войны и "голодомор"вместе взятые ). Причем уровень ВВП составляет 1/3 от "старта",а внешний долг вырос в 120 раз! Это все результаты "реформ"-вдрызг разрушенная мощнейшая экономика-прямая "заслуга" "реформаторов". В стране полным ходом идет уничтожение экологии ГМО продукцией(соя,кукуруза,ячмень,пшеница и пр),ядовитыми стоками с полей уже уничтожены Каховское ВДХРН,еще 2400 водоемов и территория вокруг них превратились в "зону экологического бедствия".В Украине уже почти не осталось источников чистой питьевой воды. Нет ни одной "реформы"-которая имела бы положительный результат,от слова-совсем.. Везде где прикладываются шаловливые ручонки "реформаторов" наступает крах и разруха. Последний пример-"реформирование" энергетики в 2018г. Прекрасно работающую беспроблемную отрасль "отреформировали" так,что если эти тупые"рознично-рыночные" законы" не отменить,не разогнать ссаными тряпками кровососов-паразитов-"лохорегуляторов" АО,ООО и пр "Рога с копытами"на шее энергетиков(АЭС,ГЭС и ТЭЦ),и не ввести гос.регулирование балансов,то об отрасли,а значит и об экономике вообще можно будет забыть. Потому что выделение 60 млрд.грн украденных у атомщиков и переданных "зелено-альтернативным" паразитам,крышуемым НКРЕКП,и обязывающих гос.предприятие "гарантированный покупатель" покупать у "зеленых" лохотронщиков ворованную ими энергию в 3 раза выше атомной-это чудеса "рынка" по украински. По Конституции Украины у нас 3 независимые ветви власти.Одна из них-судебная.Любые законные "реформы"в ней должны проходить через референдумы,т.к затрагиваются основы гос.устройства..Поскольку все предыдущее "реформирование" заключалось в том,что грамотные,ответственные и подготовленные кадры ошельмовывались и заменялись тупыми "полезными идиотами" и "говорящими головами",то наводнение подобными "кадрами" судебной системы даст обратный эффект ожидаемому. Ну а "реформирование" лучшей в мире медицины и замена ее на отстойный образец тупости и дебилизма-вообще без комментариев. Одно то,что врач становится "продавцом услуг",а пациент-бесправным набором запчастей,а между ними вводится паразитическая прокладка-те же АО"Рога и копыта" в медицине,диктующая врачу чем и как "лечить" пациента "по смартфону"-это что-то с чем-то. Даже президент США говорит-что эта "реформа"-лохотрон. Трамп предупреждает нас не наступать на грабли очередной раз."Внедренная Бараком Обамой Obamacare - это катастрофа. Очень плохая система, которая будет ликвидирована и заменена на лучшую и более дешевую программу... Сейчас медицинские страховки дорогие и ужасные, что несправедливо", - сказал Трамп", Это в богатых США-катастрофа. А что будет у нас? Кто будет оплачивать последствия "реформаторского зуда",которые никто не просчитывал? Может есть смысл объявить мораторий на 10 лет на все "реформы",как это сделала Румыния и после приведения законодательной базы к нормам Основного закона,запуска реальной экономики что-то улучшать "реформами" а не добивать то,что еще шевелится? Всем добра.
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30.06.2020 19:15 Відповісти

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