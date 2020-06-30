Зеленский провел первое заседание Совета реформ

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета министров и Верховной Рады.

Открывая заседание, Зеленский поделился своим видением эффективности реформ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня", – сказал Зеленский.

В частности, президент отметил необходимость проведения судебной реформы. Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения.

Зеленский также заявил о необходимости доступных кредитов для населения, реформирования налоговой системы, ускорения приватизации.

В то же время президент отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большое строительство".

Читайте также: Зеленский предупредил о необходимости готовиться ко второй волне коронавируса

Как сообщалось, 23 июня президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, назначив себя его руководителем.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ, а Александра Ольшанского – его заместителем.

Ранее Саакашвили заявлял, что получил предложение от президента Зеленского стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров. Сам Зеленский эту информацию не комментировал, а также отсутствовал на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа".

Однако затем Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. В "Слуге народа" пояснили такое решение отстутсвием голосов для назначения, а лидеры фракции отмечали, что президент найдет Саакашвили другую должность.