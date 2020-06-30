Реальная зарплата возобновила минимальный рост после резкого падения в апреле, – Госстат

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2020 года составила 10 542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

По подсчетам ведомства, по сравнению с апрелем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,1%, а относительно мая 2019 года – на 3%.

В то же время реальная зарплата (с учетом инфляции) в мае по сравнению с апрелем выросла на 0,8%, а по сравнению с маем 2019 года – всего на 1,4%.

Как сообщалось, по данным Госстата, во время жесткого карантина в апреле реальная заработная плата по сравнению с мартом снизилась на 9,6%, по сравнению с апрелем 2019 года падение составило 0,4%.

Реальная заработная плата в Украине в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года увеличилась на 9,3%, по сравнению с февралем 2020 года – на 4,8%.