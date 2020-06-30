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Евросоюз продлил запрет на въезд для граждан Украины

Евросоюз продлил запрет на въезд для граждан Украины

Евросоюз утвердил рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на въезд для граждан ряда стран, Украина в этот перечень не вошла.

Соответствующее решение обнародовано на сайте Совета ЕС, передает БизнесЦензор.

В частности, исходя из установленных критериев, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на въезд для жителей следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).

Этот список стран будет обновляться каждые две недели.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации.

Критерии для определения стран для отмены ограничений на поездки, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, а также экономические и социальные соображения.

Что касается эпидемиологической ситуации, уровень заболеваемости в таких странах не должен значительно превышать средний показатель по ЕС и демонстрировать стабильный или убывающий тренд. ЕС также будет учитывать общий ответ властей страны на COVID-19, включая тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализацию, лечение, а также достоверность информации.

При этом ЕС откроет въезд для определенных категорий граждан в том числе из стран "красного списка": граждан ЕС и членов их семей, владельцев долгосрочного вида на жительство в странах ЕС и членов их семей, а также для поездок, связанных с важной целью или необходимостью.

В то же время, рекомендациями предусмотрено, что страны ЕС не должны принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран в индивидуальном порядке.

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Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

"По индикаторам которые устанавливаются для въезда в ЕС – количество активных больных на уровне 16 на 100 тыс. населения. Эти страны (с показателем меньше 16 активных больных на 100 тыс. населения) находятся в "зеленой зоне", и их граждане могут спокойно путешествовать в страны ЕС. Если говорить об Украине, то у нас этот показатель составляет 57 на 100 тыс. населения. То есть на сегодняшний день будут ограничения на поездки украинцев в ЕС. Они не будут касаться некоторых категорий населения: дипломатов, граждан, у которых сезонная работа, выезжающих на обучение, а также граждан, ищущих убежища в странах ЕС", – сказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине за сутки по состоянию на утро 30 июня обнаружено 706 новых случаев коронавируса.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Автор: 
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Топ коментарі
+4
Виноваты те кретины, которые тут сейчас начнут кудахтать, что никакого вируса нет и маски не нужны. А Зеля твой виноват по умолчанию, что со своими недоразвитыми мозгами и нарко зависимостью полез в президенты.
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30.06.2020 20:35
+2
кругом звільнення,скорочення,грошей нема.

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
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30.06.2020 21:24
+2
Польша,Турція,Грузія,Білорусь,Чехія,Болгарія, країни які межують з Україною спостерігають спад захворювання.Мабуть в Україні "повітря і сонце особе",чи може дебіли при владі,що короновірус процвітає тільки у нас.
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30.06.2020 22:15
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Опять Зеленский виноват?
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30.06.2020 19:32 Відповісти
Виноваты те кретины, которые тут сейчас начнут кудахтать, что никакого вируса нет и маски не нужны. А Зеля твой виноват по умолчанию, что со своими недоразвитыми мозгами и нарко зависимостью полез в президенты.
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30.06.2020 20:35 Відповісти
Скрепно ответил,духовно! Кто еще мой кроме Зели?
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30.06.2020 21:30 Відповісти
16 случаев на 100 тысяч должно быть за 14 дней. Степанов тебе всё равно пох, сделай статистику 44 ляма/100 тысяч коэф. 44. 14 *16=214 человека*44, не больше 9 тысяч условно за 14 дней. Тебе много людей спасибо скажут. Чтобы не думали что ты как-то при делах, меньше тестов делай
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30.06.2020 19:56 Відповісти
кругом звільнення,скорочення,грошей нема.

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
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30.06.2020 21:24 Відповісти
Польша,Турція,Грузія,Білорусь,Чехія,Болгарія, країни які межують з Україною спостерігають спад захворювання.Мабуть в Україні "повітря і сонце особе",чи може дебіли при владі,що короновірус процвітає тільки у нас.
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30.06.2020 22:15 Відповісти
Россию забыл. на данный момент спад.
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30.06.2020 22:41 Відповісти
Гарна новина для москалів, але довбні не розуміють що їм птх закрив кордон на виїзд взагалі. Українці ж маючи робочу візу без проблем вїжджають у Польщу.
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30.06.2020 23:39 Відповісти
У меня в Грузии есть знакомый. Говорит у них в городке все без масок. И как и раньше в гости ходят и т.д.
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01.07.2020 07:57 Відповісти
В Грузии все население, как в Киеве.
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01.07.2020 09:06 Відповісти
Норвегия вообще все проигнорировала. И результат лучше чем у нас. Наверное потому что не делали показуху
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01.07.2020 09:08 Відповісти
В то же время, рекомендациями предусмотрено, что страны ЕС не должны принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран в индивидуальном порядке.

Мне вот это больше всего не понравилось. До этого были надежды.
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01.07.2020 09:05 Відповісти

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