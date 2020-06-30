Латвия запретила российский пропагандистский телеканал Russia Today

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭ СМИ) Латвии решил запретить трансляцию на территории страны семи программ телеканала RT, который ранее был известен как Russia Today.

Латвийский регулятор также призвал другие страны ЕС поступить аналогичным образом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщили в НСЭСМИ, каналы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV запрещены, так как находятся под фактическим контролем и управлением Дмитрия Киселева, в отношении которого введены санкции Совета ЕС.

НСЭСМИ подчеркивает, что RT, по оценке латвийских органов безопасности, является самым влиятельным каналом российской пропаганды на Западе.

"RT, как и другие каналы кремлевской пропаганды, пытается представить Латвию как несостоятельную страну", – поясняет свое решение регулятор.