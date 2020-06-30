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Львів (832) Укргазбанк (262) облігації (1447)

"Укргазбанк" разместил облигации Львова на 300 миллионов

Государственный "Укргазбанк" в качестве андеррайтера в период с 23 по 24 июня разместил облигации внутреннего местного займа Львовского городского совета серии "J" на 300 млн грн на фондовой бирже "ПФТС" путем публичного предложения.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, срок обращения облигаций – 5 лет, выплата процентного дохода осуществляется ежеквартально. Процентная ставка по облигациям является плавающей и определяется для каждого процентного периода с учетом размера учетной ставки (сейчас 6%) Нацбанка Украины на дату начала соответствующего периода, плюс маржа 2,5% годовых, но не более 18,9% годовых.

Таким образом, для первого процентного периода ставка составляет 8,5% годовых.

Как сообщалось, в декабре 2019 года НКЦБФР зарегистрировала выпуск облигаций Львова серии "I" на 300 млн грн. Размер процентной ставки по облигациям на все купонные периоды был установлен на уровне 17,7% годовых. Их погашение пройдет с 11 по 13 декабря 2022 года.

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