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Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, включая льготников, которые не зарегистрированы в столице, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года.

Это предусмотрено распоряжением КГГА №931 о внесении изменений в порядок введения в опытную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Таким образом, учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготным поездками. А льготные категории пассажиров, которые имеют право бесплатного проезда, однако не зарегистрированы в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме", – сказано в сообщении.

В КГГА уверяют, что система электронного билета технически готова к внедрению и полноценно работает в городском общественном транспорте с 2019 года.

Как сообщалось, ранее Киевская городская государственная администрация заявила о готовности отсрочить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан.

Ранее в КГГА объявили, что с 1 июля в Киеве изменятся условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте, после чего льготники с регистрацией в других городах должны будут оплачивать полную стоимость билета.

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